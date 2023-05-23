В Тюмени ищут директора по маркетингу в «ЛетоЛето» за 350 тысяч рублей

24 мая 2023 в 04:22 Размер текста - 17 +

От претендента на эту должность работодатель требует одно высшее образование из нескольких предложенных специальностей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени ищут человека на должность директор по маркетингу термального курорта «ЛетоЛето». Соответствующее объявление размещено на портале HeadHunter. Соискателям предлагают зарплату от 200 до 350 тысяч рублей. «Самый большой термальный курорт на Урале и в Западной Сибири „ЛетоЛето“ приглашает на работу директора по маркетингу. В обязанности входит: формирование стратегии маркетинга, организация взаимодействия со СМИ, разработка концепции фирменного стиля компании. Зарплата от 200 до 350 тысяч рублей», — пишет работодатель. От претендента на эту должность работодатель требует хотя бы одно высшее образование из нескольких приведенных специальностей — маркетинг, экономика, реклама, PR, менеджмент. У будущего работника будут в подчинении 13 человек по следующим направлениям: аналитический блок, ценообразование, дизайн, интернет-маркетинг, PR и развитие бренда, программа лояльности, Call-центр. Ранее управление ФСБ по Тюменской области была в поиске специалиста по закупкам. Будущему работнику обещали зарплату в 60 тысяч рублей. Однако для этого ему необходимо было заключить контракт о военной службе. При этом возраст работника не должен был превышать 30 лет.

В Тюмени ищут человека на должность директор по маркетингу термального курорта «ЛетоЛето». Соответствующее объявление размещено на портале HeadHunter. Соискателям предлагают зарплату от 200 до 350 тысяч рублей. «Самый большой термальный курорт на Урале и в Западной Сибири „ЛетоЛето“ приглашает на работу директора по маркетингу. В обязанности входит: формирование стратегии маркетинга, организация взаимодействия со СМИ, разработка концепции фирменного стиля компании. Зарплата от 200 до 350 тысяч рублей», — пишет работодатель. От претендента на эту должность работодатель требует хотя бы одно высшее образование из нескольких приведенных специальностей — маркетинг, экономика, реклама, PR, менеджмент. У будущего работника будут в подчинении 13 человек по следующим направлениям: аналитический блок, ценообразование, дизайн, интернет-маркетинг, PR и развитие бренда, программа лояльности, Call-центр. Ранее управление ФСБ по Тюменской области была в поиске специалиста по закупкам. Будущему работнику обещали зарплату в 60 тысяч рублей. Однако для этого ему необходимо было заключить контракт о военной службе. При этом возраст работника не должен был превышать 30 лет.