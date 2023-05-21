21 мая 2023
20 мая 2023

ЯНАО первый в России запустил продажу продуктов за электронные сертификаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, покупатель, пенсионер, супермаркет, пятерочка, магазин, потребительская корзина, продукты питания
Приобрести товары ямальцы могут в магазинах «Пятерочки» Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ стал первым регионом в России, в котором льготники смогут оплачивать товары электронными сертификатами. Об этом сообщили в пресс-службе розничноторговой компании, управляющей продуктовыми магазинами, X5 Retail.

«Первым регионом, который начал предоставлять меры социальной поддержки с использованием электронного сертификата, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Уже сейчас они используются для получения мер поддержки семьями с новорожденными детьми (родителям, ранее получившим коробку „Малышу Ямала“ при рождении ребенка, предоставляют электронный сертификат на детские вещи и средства ухода), также стартовал пилотный проект по представлению детского питания», — говорится в сообщении. Приобрести товары ямальцы могут в магазинах «Пятерочки».

Благодаря этому проекту округ облегчил доступ к мерам поддержки и упростил контроль целевого использования средств. Для получения услуг электронный сертификат должен быть привязан к платежной системе «Мир». Планируется, что в дальнейшем компания X5 Retail будет масштабировать проект.

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Ямало-Ненецкий автономный округ стал первым регионом в России, в котором льготники смогут оплачивать товары электронными сертификатами. Об этом сообщили в пресс-службе розничноторговой компании, управляющей продуктовыми магазинами, X5 Retail. «Первым регионом, который начал предоставлять меры социальной поддержки с использованием электронного сертификата, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Уже сейчас они используются для получения мер поддержки семьями с новорожденными детьми (родителям, ранее получившим коробку „Малышу Ямала“ при рождении ребенка, предоставляют электронный сертификат на детские вещи и средства ухода), также стартовал пилотный проект по представлению детского питания», — говорится в сообщении. Приобрести товары ямальцы могут в магазинах «Пятерочки». Благодаря этому проекту округ облегчил доступ к мерам поддержки и упростил контроль целевого использования средств. Для получения услуг электронный сертификат должен быть привязан к платежной системе «Мир». Планируется, что в дальнейшем компания X5 Retail будет масштабировать проект.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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