Тюменские чиновники заплатят ребенку, на которого напал бездомный пес

В Тюменской области мэрия выплатит 10 тысяч рублей семье мальчика, которого покусала бездомная собака

24 мая 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

Бездомная собака напала на мальчика, когда он гулял с друзьями Фото: Денис Моргунов © URA.RU Администрация Голышмановского городского округа (Тюменская область) выплатит 10 тысяч рублей ребенку, на которого напала бездомная собака. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «По иску прокурора администрация Голышмановского городского округа выплатит 10 тысяч рублей ребенку, которого покусала бездомная собака. 12-летний мальчик гулял на улице с друзьями, когда животное накинулось на него и укусило за кисть правой руки», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Силовики заявили, что по закону именно орган местного самоуправления отвечает за отлов безнадзорных животных. С мэрии стребовали компенсацию морального вреда. В суде чиновники и семья пострадавшего заключили мировое соглашение. Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО жители пожали жалобу на полицейских, которые не захотели разбираться с нападением собаки на ребенка. Силовики же заявили, что этими вопросами должны заниматься муниципальные власти.

Администрация Голышмановского городского округа (Тюменская область) выплатит 10 тысяч рублей ребенку, на которого напала бездомная собака. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «По иску прокурора администрация Голышмановского городского округа выплатит 10 тысяч рублей ребенку, которого покусала бездомная собака. 12-летний мальчик гулял на улице с друзьями, когда животное накинулось на него и укусило за кисть правой руки», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Силовики заявили, что по закону именно орган местного самоуправления отвечает за отлов безнадзорных животных. С мэрии стребовали компенсацию морального вреда. В суде чиновники и семья пострадавшего заключили мировое соглашение. Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО жители пожали жалобу на полицейских, которые не захотели разбираться с нападением собаки на ребенка. Силовики же заявили, что этими вопросами должны заниматься муниципальные власти.