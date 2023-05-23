Тюменские чиновники заплатят ребенку, на которого напал бездомный пес

Администрация Голышмановского городского округа (Тюменская область) выплатит 10 тысяч рублей ребенку, на которого напала бездомная собака. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«По иску прокурора администрация Голышмановского городского округа выплатит 10 тысяч рублей ребенку, которого покусала бездомная собака. 12-летний мальчик гулял на улице с друзьями, когда животное накинулось на него и укусило за кисть правой руки», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
Силовики заявили, что по закону именно орган местного самоуправления отвечает за отлов безнадзорных животных. С мэрии стребовали компенсацию морального вреда. В суде чиновники и семья пострадавшего заключили мировое соглашение.
Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО жители пожали жалобу на полицейских, которые не захотели разбираться с нападением собаки на ребенка. Силовики же заявили, что этими вопросами должны заниматься муниципальные власти.
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