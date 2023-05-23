23 мая 2023
22 мая 2023

Тюменские чиновники заплатят ребенку, на которого напал бездомный пес

В Тюменской области мэрия выплатит 10 тысяч рублей семье мальчика, которого покусала бездомная собака
© Служба новостей «URA.RU»
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Экотакси. Тюмень, собака, злая собака
Бездомная собака напала на мальчика, когда он гулял с друзьями Фото:

Администрация Голышмановского городского округа (Тюменская область) выплатит 10 тысяч рублей ребенку, на которого напала бездомная собака. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«По иску прокурора администрация Голышмановского городского округа выплатит 10 тысяч рублей ребенку, которого покусала бездомная собака. 12-летний мальчик гулял на улице с друзьями, когда животное накинулось на него и укусило за кисть правой руки», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Силовики заявили, что по закону именно орган местного самоуправления отвечает за отлов безнадзорных животных. С мэрии стребовали компенсацию морального вреда. В суде чиновники и семья пострадавшего заключили мировое соглашение.

Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО жители пожали жалобу на полицейских, которые не захотели разбираться с нападением собаки на ребенка. Силовики же заявили, что этими вопросами должны заниматься муниципальные власти.

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Администрация Голышмановского городского округа (Тюменская область) выплатит 10 тысяч рублей ребенку, на которого напала бездомная собака. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «По иску прокурора администрация Голышмановского городского округа выплатит 10 тысяч рублей ребенку, которого покусала бездомная собака. 12-летний мальчик гулял на улице с друзьями, когда животное накинулось на него и укусило за кисть правой руки», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Силовики заявили, что по закону именно орган местного самоуправления отвечает за отлов безнадзорных животных. С мэрии стребовали компенсацию морального вреда. В суде чиновники и семья пострадавшего заключили мировое соглашение. Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО жители пожали жалобу на полицейских, которые не захотели разбираться с нападением собаки на ребенка. Силовики же заявили, что этими вопросами должны заниматься муниципальные власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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