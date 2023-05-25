Ельцин Центр и музей современного искусства PERMM готовят совместный арт-проект

25 мая 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Жителям Перми и Екатеринбурга покажут, что из себя представляет современная художественная сцена Урала Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие Пермский музей современного искусства PERMM и екатеринбургский Ельцин Центр отметят 300-летие Перми и Екатеринбурга с помощью выставки. Культурные площадки произведут взаимообмен экспозициями. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ЕЦ. «1 июня в музее современного искусства PERMM откроется большой межрегиональный выставочный проект музея и Ельцин Центра „По обе стороны Уральских гор“, продюсерами которого выступят руководитель PERMM Наиля Аллахвердиева и независимый куратор Илья Шипиловских», — сообщили представители центра. Проект должен показать жителям двух городов, что из себя представляет современная художественная сцена Урала. Выставка будет состоять из двух частей: первую готовить бывший директор арт-галереи ЕЦ Илья Шипиловских, вторую соберет куратор Петр Белый из Перми. Затем часть из Екатеринбурга будет показана в Перми, и наоборот. Пермская экспозиция приедет в Ельцин Центр с 4 августа по 29 октября. «Участниками пермской выставки „Дикое счастье“ станут 16 независимых художников и объединений, каждый из которых в той или иной степени рассматривает в своем творчестве тему уральской идентичности. Все авторы тесно связаны с Екатеринбургом и Нижним Тагилом», — приоткрыли тайну в ЕЦ. Ранее стало известно, что пермский музей современного искусства PERMM и екатеринбургский Ельцин Центр готовят к открытию масштабный совместный проект. Экспонаты выставки из Екатеринбурга уже готовы к переезду в Пермь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский музей современного искусства PERMM и екатеринбургский Ельцин Центр отметят 300-летие Перми и Екатеринбурга с помощью выставки. Культурные площадки произведут взаимообмен экспозициями. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ЕЦ. «1 июня в музее современного искусства PERMM откроется большой межрегиональный выставочный проект музея и Ельцин Центра „По обе стороны Уральских гор“, продюсерами которого выступят руководитель PERMM Наиля Аллахвердиева и независимый куратор Илья Шипиловских», — сообщили представители центра. Проект должен показать жителям двух городов, что из себя представляет современная художественная сцена Урала. Выставка будет состоять из двух частей: первую готовить бывший директор арт-галереи ЕЦ Илья Шипиловских, вторую соберет куратор Петр Белый из Перми. Затем часть из Екатеринбурга будет показана в Перми, и наоборот. Пермская экспозиция приедет в Ельцин Центр с 4 августа по 29 октября. «Участниками пермской выставки „Дикое счастье“ станут 16 независимых художников и объединений, каждый из которых в той или иной степени рассматривает в своем творчестве тему уральской идентичности. Все авторы тесно связаны с Екатеринбургом и Нижним Тагилом», — приоткрыли тайну в ЕЦ. Ранее стало известно, что пермский музей современного искусства PERMM и екатеринбургский Ельцин Центр готовят к открытию масштабный совместный проект. Экспонаты выставки из Екатеринбурга уже готовы к переезду в Пермь.