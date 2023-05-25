Ельцин Центр и музей современного искусства PERMM готовят совместный арт-проект

Пермский музей современного искусства PERMM и екатеринбургский Ельцин Центр отметят 300-летие Перми и Екатеринбурга с помощью выставки. Культурные площадки произведут взаимообмен экспозициями. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ЕЦ.
«1 июня в музее современного искусства PERMM откроется большой межрегиональный выставочный проект музея и Ельцин Центра „По обе стороны Уральских гор“, продюсерами которого выступят руководитель PERMM Наиля Аллахвердиева и независимый куратор Илья Шипиловских», — сообщили представители центра. Проект должен показать жителям двух городов, что из себя представляет современная художественная сцена Урала.
Выставка будет состоять из двух частей: первую готовить бывший директор арт-галереи ЕЦ Илья Шипиловских, вторую соберет куратор Петр Белый из Перми. Затем часть из Екатеринбурга будет показана в Перми, и наоборот.
Пермская экспозиция приедет в Ельцин Центр с 4 августа по 29 октября. «Участниками пермской выставки „Дикое счастье“ станут 16 независимых художников и объединений, каждый из которых в той или иной степени рассматривает в своем творчестве тему уральской идентичности. Все авторы тесно связаны с Екатеринбургом и Нижним Тагилом», — приоткрыли тайну в ЕЦ.
Ранее стало известно, что пермский музей современного искусства PERMM и екатеринбургский Ельцин Центр готовят к открытию масштабный совместный проект. Экспонаты выставки из Екатеринбурга уже готовы к переезду в Пермь.
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