В Тюменской области похоронили бойца ЧВК «Вагнер»

26 мая 2023 в 21:03 Размер текста - 17 +

Бойца похоронили в Сладковском районе Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Сладковском районе (Тюменская область) похоронили бойца ЧВК «Вагнер» Сергея Тюрина. Об этом в своих соцсетях сообщил глава района Александр Иванов. «Сегодня проводили в последний путь Тюрина Сергея, погибшего в ходе специальной военной операции. Церемония прощания с земляком состоялась на кладбище села Сладково, со всеми военными почестями», — сообщил Иванов на своей странице «ВКонтакте». Ранее в селе Ембаево в последний путь проводили Ильшата Курманова, рядового подразделения ЧВК «Вагнер». Его похоронили за неделю до дня рождения.

В Сладковском районе (Тюменская область) похоронили бойца ЧВК «Вагнер» Сергея Тюрина. Об этом в своих соцсетях сообщил глава района Александр Иванов. «Сегодня проводили в последний путь Тюрина Сергея, погибшего в ходе специальной военной операции. Церемония прощания с земляком состоялась на кладбище села Сладково, со всеми военными почестями», — сообщил Иванов на своей странице «ВКонтакте». Ранее в селе Ембаево в последний путь проводили Ильшата Курманова, рядового подразделения ЧВК «Вагнер». Его похоронили за неделю до дня рождения.