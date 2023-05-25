В Тюменской области похоронили бойца ЧВК «Вагнер»

Бойца похоронили в Сладковском районе
В Сладковском районе (Тюменская область) похоронили бойца ЧВК «Вагнер» Сергея Тюрина. Об этом в своих соцсетях сообщил глава района Александр Иванов.
«Сегодня проводили в последний путь Тюрина Сергея, погибшего в ходе специальной военной операции. Церемония прощания с земляком состоялась на кладбище села Сладково, со всеми военными почестями», — сообщил Иванов на своей странице «ВКонтакте».
Ранее в селе Ембаево в последний путь проводили Ильшата Курманова, рядового подразделения ЧВК «Вагнер». Его похоронили за неделю до дня рождения.
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