25 мая 2023

В Тюменской области похоронили бойца ЧВК «Вагнер»

© Служба новостей «URA.RU»
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Бойца похоронили в Сладковском районе Фото:

В Сладковском районе (Тюменская область) похоронили бойца ЧВК «Вагнер» Сергея Тюрина. Об этом в своих соцсетях сообщил глава района Александр Иванов.

«Сегодня проводили в последний путь Тюрина Сергея, погибшего в ходе специальной военной операции. Церемония прощания с земляком состоялась на кладбище села Сладково, со всеми военными почестями», — сообщил Иванов на своей странице «ВКонтакте».

Ранее в селе Ембаево в последний путь проводили Ильшата Курманова, рядового подразделения ЧВК «Вагнер». Его похоронили за неделю до дня рождения.

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В Сладковском районе (Тюменская область) похоронили бойца ЧВК «Вагнер» Сергея Тюрина. Об этом в своих соцсетях сообщил глава района Александр Иванов. «Сегодня проводили в последний путь Тюрина Сергея, погибшего в ходе специальной военной операции. Церемония прощания с земляком состоялась на кладбище села Сладково, со всеми военными почестями», — сообщил Иванов на своей странице «ВКонтакте». Ранее в селе Ембаево в последний путь проводили Ильшата Курманова, рядового подразделения ЧВК «Вагнер». Его похоронили за неделю до дня рождения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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