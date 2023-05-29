В одной из башен «Москва-Сити» обрушилась стена. Видео

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Виды Москвы, небоскреб, москва-сити, город москва, небоскребы
В башне «Нева» в Москве обрушилась стена Фото:

В башне «Нева» в международном деловом центре «Москва-Сити» рухнула стена. В результате крушения никто не пострадал.

«Владелец апартаментов во время обрушения находился на месте: он сразу же вызвал специалистов. По предварительной данным, пострадавших нет», — передает «Федеральное агентство новостей».

Уточняется, что сейчас на месте крушения работают спасательные службы. Площадь обрушения составила около трех квадратных метров. Угроза зданию на данный момент отсутствует, отмечается в публикации.

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В башне «Нева» в международном деловом центре «Москва-Сити» рухнула стена. В результате крушения никто не пострадал. «Владелец апартаментов во время обрушения находился на месте: он сразу же вызвал специалистов. По предварительной данным, пострадавших нет», — передает «Федеральное агентство новостей». Уточняется, что сейчас на месте крушения работают спасательные службы. Площадь обрушения составила около трех квадратных метров. Угроза зданию на данный момент отсутствует, отмечается в публикации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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