В башне «Нева» в Москве обрушилась стена
В башне «Нева» в международном деловом центре «Москва-Сити» рухнула стена. В результате крушения никто не пострадал.
«Владелец апартаментов во время обрушения находился на месте: он сразу же вызвал специалистов. По предварительной данным, пострадавших нет», — передает «Федеральное агентство новостей».
Уточняется, что сейчас на месте крушения работают спасательные службы. Площадь обрушения составила около трех квадратных метров. Угроза зданию на данный момент отсутствует, отмечается в публикации.
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