В одной из башен «Москва-Сити» обрушилась стена. Видео

29 мая 2023 в 22:40 Размер текста - 17 +

В башне «Нева» в Москве обрушилась стена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В башне «Нева» в международном деловом центре «Москва-Сити» рухнула стена. В результате крушения никто не пострадал. «Владелец апартаментов во время обрушения находился на месте: он сразу же вызвал специалистов. По предварительной данным, пострадавших нет», — передает «Федеральное агентство новостей». Уточняется, что сейчас на месте крушения работают спасательные службы. Площадь обрушения составила около трех квадратных метров. Угроза зданию на данный момент отсутствует, отмечается в публикации.

В башне «Нева» в международном деловом центре «Москва-Сити» рухнула стена. В результате крушения никто не пострадал. «Владелец апартаментов во время обрушения находился на месте: он сразу же вызвал специалистов. По предварительной данным, пострадавших нет», — передает «Федеральное агентство новостей». Уточняется, что сейчас на месте крушения работают спасательные службы. Площадь обрушения составила около трех квадратных метров. Угроза зданию на данный момент отсутствует, отмечается в публикации.