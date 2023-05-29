Курганские депутаты раскритиковали работу чиновника из-за детских лагерей

Детям не хватает путевок, но в лагерях остаются свободные места Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров подвергся критике депутатов облдумы из-за работы с детскими лагерями. В регионе желающим отдохнуть не хватает путевок, при этом некоторые лагеря остаются незаполненными, передает корреспондент URA.RU с заседания облдумы.

«Если вы не знаете цены на путевки в лагеря [коммерческие], значит вы просто не хотели разбираться. Возможно, нам нужно в бюджете предусмотреть небольшую компенсацию. В РЖД обратиться, они [РЖД] „подвинутся“ по стоимости [путевок]. И в итоге будет занятость лагерей и дети отдохнувшие», — сказал спикер облдумы Дмитрий Фролов, обращаясь к директору департамента образования и науки Андрею Кочерову.

По данным депутатов, свободные места остаются в лагере им. Павлика Морозова. Кочеров отметил, что лагерь не участвует в специальной программе, так как представители организации не подали заявку. Фролов подчеркнул, что чиновникам следует проработать вопрос стоимости путевок со всеми лагерями области, и предоставлять информацию родителям детей о свободных местах в лагерях. «Мы не критикуем, мы предлагаем. Общая задача — чтобы дети были под присмотром, сыты и здоровы во время летних каникул», — подчеркнул спикер. В целом, по данным департамента образования и науки, в этом году общее количество мест в детских лагерях увеличилось примерно на 10%. Однако из-за ремонта в ряде лагерей сезон начнется не с 1 июня, а с 10 июня.

Ранее URA.RU писало, что оздоровительные лагеря Курганской области, в которых проводится модернизация, могут не успеть завершить работы к 1 июня. Ремонты идут в лагерях: «Красные орлы» (Катайский округ), «Салют» (Шадринск), «Лесная республика» (Каргапольский округ), «Космос», «Зеркальный» (Кетовский район).