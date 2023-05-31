31 мая 2023

Жительницу Кургана убедили на «Первом канале» начать лечение своего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый канал. Курган , телевизор, телевидение, первый канал, телепередача, гордон александр, мужское и женское
На «Первом канале» жительницу Кургана убедили начать лечение сына от редкой болезни Фото:

Жительницу Кургана Олесю Аникину пригласили на программу «Мужское и женское», чтобы убедить ее начать лечение шестилетнего сына Алеши. У мальчика было выявлено редкое генетическое заболевание. Об этом шла речь в эфире на «Первом канале».

«Органы опеки уже несколько месяцев пытаются забрать Алешу у матери, чтобы начать лечение дорогостоящим препаратом. Однако семья уверена — лечение погубит малыша и отказывается от приема лекарств», — рассказали ведущие телепередачи.

Приглашенные в студию «Первого канала» эксперты, общественники, врачи, сделали все возможное, чтобы убедить Олесю Аникину начать лечение сына. Главным аргументом стала позиция опеки, которая была твердой — если ребенок не получит возможность начать терапию, то его у матери заберут по решению суда.

Общественные организации в эфире канала также били тревогу, потому что без должного лечения ребенок может не дожить до следующего дня рождения. В итоге, ведущим и экспертам удалось убедить жительницу Кургана, она осталась в Москве и согласилась на лечение сына от мукополисахаридоза.

Ранее URA.RU сообщало, что семья Дубровиных из Кургана получила подарки на программе «Мужское и женское» за трогательную историю любви, рассказанную в эфире «Первого канала». Судьбоносное знакомство Игоря и Натальи Дубровиных состоялось в новогоднюю ночь.

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Жительницу Кургана Олесю Аникину пригласили на программу «Мужское и женское», чтобы убедить ее начать лечение шестилетнего сына Алеши. У мальчика было выявлено редкое генетическое заболевание. Об этом шла речь в эфире на «Первом канале». «Органы опеки уже несколько месяцев пытаются забрать Алешу у матери, чтобы начать лечение дорогостоящим препаратом. Однако семья уверена — лечение погубит малыша и отказывается от приема лекарств», — рассказали ведущие телепередачи. Приглашенные в студию «Первого канала» эксперты, общественники, врачи, сделали все возможное, чтобы убедить Олесю Аникину начать лечение сына. Главным аргументом стала позиция опеки, которая была твердой — если ребенок не получит возможность начать терапию, то его у матери заберут по решению суда. Общественные организации в эфире канала также били тревогу, потому что без должного лечения ребенок может не дожить до следующего дня рождения. В итоге, ведущим и экспертам удалось убедить жительницу Кургана, она осталась в Москве и согласилась на лечение сына от мукополисахаридоза. Ранее URA.RU сообщало, что семья Дубровиных из Кургана получила подарки на программе «Мужское и женское» за трогательную историю любви, рассказанную в эфире «Первого канала». Судьбоносное знакомство Игоря и Натальи Дубровиных состоялось в новогоднюю ночь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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