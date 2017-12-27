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27 декабря 2017
26 декабря 2017
Главные новости Курганской области
13:32  27 декабря 2017 0

Курганца, который занудно добивался будущей жены, наградили на «Первом канале». ВИДЕО

Дубровины вместе 15 лет и воспитывают двух дочерейФото: скриншот видео 1tv.ru

Семья Дубровиных из Кургана получила подарки на программе «Мужское и женское» за трогательную историю любви, рассказанную в эфире «Первого канала». Выпуск телешоу 26 декабря был посвящен новогодним чудесам.

Судьбоносное знакомство Игоря и Натальи Дубровиных состоялось в новогоднюю ночь. Как рассказал зрителям и ведущим Игорь, предложение Наталье он сделал уже при первой встрече. Однако девушка отказалась — по ее словам, «это было как гром среди ясного неба, а в голове — только учеба». Но будущий муж не сдавался — предлагал выйти за него замуж снова и снова, «монотонно, нудно, настойчиво, каждый день». «Настоящий мужчина должен быть занудой», — с иронией добавил ведущий программы Александр Гордон. Спустя полгода Игорь и Наталья все же поженились, их браку уже 15 лет.

Дочери супругов Маша и Катя признались ведущим, что в Новом году хотят братика. На программе им подарили «корзины счастья» со сладостями. Кроме того, за крепкие чувства Александр Гордон вручил семье Дубровиных приглашение на экскурсию по Москве.

Зрители программы из Кургана в соцсетях радуются, что город показали на федеральном канале в позитивном свете. «Наконец-то название нашего города прозвучало не в каком-то жутком криминальном смысле, а в рассказе о дружной семье», — пишет Ирина Сапогова в группе «О, Курган». Напомним, 14 декабря в эфире «Первого канала» предали огласке историю подростка, которого осудили за сексуальные домогательства на основании оговора младших братьев. В ноябре на всю страну прогремел скандал с участием «курганского Ганнибала Лектера», откусившего подруге нос и уши.

Вера Чернышева
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