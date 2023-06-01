Гостиничный бизнес Тюмени ждет большая чистка. Инсайд

В Тюмени в 2023 году из-за развития туриндустрии ужесточат требования к гостиницам и хостелам

02 июня 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Больше всего внимания инспекторы уделят хостелам и гостиницам квартирного типа Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени из-за ускоренного развития туристической индустрии проведут «большую чистку» в гостиницах, отелях и хостелах, небезопасных для гостей Тюменской области. О том, что контролирующие структуры в ближайшее время обратят пристальное внимание на эту сферу бизнеса, рассказал URA.RU тюменский предприниматель, работающий в гостиничном деле. «Нас предупредили, что будет много вопросов к гостиничному бизнесу. С проверками все непросто в этом году, все еще действует мораторий, но контролирующие структуры могут всегда изучить документы, есть другие разрешенные методы работы с бизнесменами. Поэтому сейчас стараемся привести максимально в порядок все, что касается безопасности наших постояльцев», — пояснил URA.RU источник. По его словам, в первую очередь в поле зрения инспекторов попадут хостелы, гостиницы без категории и гостиницы квартирного типа. Последним придется максимально сложно — их, по мнению собеседника URA.RU, вообще хотят отсечь от туристического потока. «Это главная задача классификации, которую ведет торгово-промышленная палата области, и это правильно: в таких гостиницах если что-то произойдет, виноватых потом не найдешь», — добавил источник URA.RU. Ранее агентство рассказало, что развитие туриндустрии в Тюменской области добавило сложностей не только гостиничному бизнесу. В частности, предприниматели стали массово избавляться от саун и SPA. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени из-за ускоренного развития туристической индустрии проведут «большую чистку» в гостиницах, отелях и хостелах, небезопасных для гостей Тюменской области. О том, что контролирующие структуры в ближайшее время обратят пристальное внимание на эту сферу бизнеса, рассказал URA.RU тюменский предприниматель, работающий в гостиничном деле. «Нас предупредили, что будет много вопросов к гостиничному бизнесу. С проверками все непросто в этом году, все еще действует мораторий, но контролирующие структуры могут всегда изучить документы, есть другие разрешенные методы работы с бизнесменами. Поэтому сейчас стараемся привести максимально в порядок все, что касается безопасности наших постояльцев», — пояснил URA.RU источник. По его словам, в первую очередь в поле зрения инспекторов попадут хостелы, гостиницы без категории и гостиницы квартирного типа. Последним придется максимально сложно — их, по мнению собеседника URA.RU, вообще хотят отсечь от туристического потока. «Это главная задача классификации, которую ведет торгово-промышленная палата области, и это правильно: в таких гостиницах если что-то произойдет, виноватых потом не найдешь», — добавил источник URA.RU. Ранее агентство рассказало, что развитие туриндустрии в Тюменской области добавило сложностей не только гостиничному бизнесу. В частности, предприниматели стали массово избавляться от саун и SPA.