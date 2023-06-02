В ЯНАО на полгода раньше открылась турбаза. Фото

03 июня 2023 в 22:37 Размер текста - 17 +

Изначально строительство турбазы планировалось закончить осенью Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Губкинске (ЯНАО) на полгода раньше завершилось строительство турбазы «Лазурный берег». Об этом сообщил Глава администрации Губкинского Андрей Гаранин. «Сегодня турбаза „Лазурный берег“ встретила губкинцев даже раньше, чем мы планировали. Работы впереди еще много, но место уже радует наших жителей», — пишет глава города в своем telegram-канале. Изначально открытие планировалось осенью, но строительство завершилось вначале лета. Ранее глава администрации Губкинского Андрей Гаранин поддержал строительство рыболовно-туристической базы на Голубом озере. Проект предполагает бани, крытые беседки, спортивные площадки и обустроенный пирс. На озере будет организована круглогодичная ловля форели.

В Губкинске (ЯНАО) на полгода раньше завершилось строительство турбазы «Лазурный берег». Об этом сообщил Глава администрации Губкинского Андрей Гаранин. «Сегодня турбаза „Лазурный берег“ встретила губкинцев даже раньше, чем мы планировали. Работы впереди еще много, но место уже радует наших жителей», — пишет глава города в своем telegram-канале. Изначально открытие планировалось осенью, но строительство завершилось вначале лета. Ранее глава администрации Губкинского Андрей Гаранин поддержал строительство рыболовно-туристической базы на Голубом озере. Проект предполагает бани, крытые беседки, спортивные площадки и обустроенный пирс. На озере будет организована круглогодичная ловля форели.