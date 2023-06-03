03 июня 2023
02 июня 2023

SuperJob: курганцы не готовы ехать в отпуск на кредитные деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Санторини. Греция, чемоданы, пассажиры, туристы
В Кургане 70% опрошенных горожан не готовы ехать в отпуск в кредит Фото:

Взять кредит на летний отдых планируют всего лишь 3% опрошенных жителей Кургана. Об этом сообщили URA.RU в сервисе SuperJob.

«Отдыхать летом на кредитные деньги планируют 3 из 100 жителей Кургана (3%). Причем, чаще всего заем ради отдыха оформляют опрошенные старше 45 лет (6%)», — указано в результатах соцопроса.

В итоге соцопроса выяснилось, что противников «отпускных» кредитов больше среди мужчин, чем среди женщин (92% против 87% соответственно). Опрос показал, что те, кто планирует провести отпуск за границей, чаще других отказываются влезать в долги ради отдыха (93%). Большинство курганцев уверенно заявили в ходе исследования: нет денег — сиди дома!

Ранее URA.RU писало, что в Кургане почти каждый третий житель сообщил в ходе соцопроса, что не может позволить себе отдых летом из-за отсутствия денег. На идеальный недельный отпуск требуется в среднем 155 тысяч рублей на человека.

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Взять кредит на летний отдых планируют всего лишь 3% опрошенных жителей Кургана. Об этом сообщили URA.RU в сервисе SuperJob. «Отдыхать летом на кредитные деньги планируют 3 из 100 жителей Кургана (3%). Причем, чаще всего заем ради отдыха оформляют опрошенные старше 45 лет (6%)», — указано в результатах соцопроса. В итоге соцопроса выяснилось, что противников «отпускных» кредитов больше среди мужчин, чем среди женщин (92% против 87% соответственно). Опрос показал, что те, кто планирует провести отпуск за границей, чаще других отказываются влезать в долги ради отдыха (93%). Большинство курганцев уверенно заявили в ходе исследования: нет денег — сиди дома! Ранее URA.RU писало, что в Кургане почти каждый третий житель сообщил в ходе соцопроса, что не может позволить себе отдых летом из-за отсутствия денег. На идеальный недельный отпуск требуется в среднем 155 тысяч рублей на человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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