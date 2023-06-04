04 июня 2023

Пост губернатора Шумкова отметили в федеральном ЦУРе

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Регион 45. Курган, шумков вадим
Федеральный ЦУР отметил пост Шумкова о пользе трезвости Фото:

Пост главы Курганской области Вадима Шумкова про преимущества трезвости оценили в федеральном Центре управления регионами (ЦУР). Об этом сообщается в telegram-канале «ЦУР Official».

«Делимся ежемесячной подборкой постов глав субъектов! Отобрали наиболее интересные по мнению редакции. <…> глава Курганской области Вадим Шумков рассказывал о преимуществах трезвости», — написано в официальном канале федеральной сети ЦУР. Помимо Шумкова в подборку также попали еще 12 глав субъектов РФ.

Ранее глава региона Вадим Шумков опубликовал пост в своем telegram-канале с фотографией из соснового бора. Он написал, что польза трезвого образа жизни в работе губернатора заключается в том, что, «встречая белочку, можно быть уверенным, что это просто белочка, а не что-то иное».

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Пост главы Курганской области Вадима Шумкова про преимущества трезвости оценили в федеральном Центре управления регионами (ЦУР). Об этом сообщается в telegram-канале «ЦУР Official». «Делимся ежемесячной подборкой постов глав субъектов! Отобрали наиболее интересные по мнению редакции. <…> глава Курганской области Вадим Шумков рассказывал о преимуществах трезвости», — написано в официальном канале федеральной сети ЦУР. Помимо Шумкова в подборку также попали еще 12 глав субъектов РФ. Ранее глава региона Вадим Шумков опубликовал пост в своем telegram-канале с фотографией из соснового бора. Он написал, что польза трезвого образа жизни в работе губернатора заключается в том, что, «встречая белочку, можно быть уверенным, что это просто белочка, а не что-то иное».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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