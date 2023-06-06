В Магнитогорске под комплексное развитие отдадут землю со зданием бывшего колледжа

06 июня 2023 в 23:40 Размер текста - 17 +

Госкорпорация предложила застроить участок площадью свыше 14 тысяч кв метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госкорпорация «ДОМ.РФ» вернет в хозоборот Магнитогорска (Челябинская область) земельный участок с аварийным зданием бывшего колледжа. Объявление о торгах по комплексному развитию территории появилось на электронной площадке. «Объявляется аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории. Дата проведения торгов 21 июля», — отмечается в объявлении на сайте тендера. На участке площадью в 14 тысяч кв. метров стоит нежилое здание — бывший корпус Магнитогорского государственного профессионально-педагогического колледжа. Корпус, построенный в 1938 году, в настоящее время использовать не представляется возможным. Как URA.RU сообщили в пресс-службе технического университета имени Носова (МГТУ), вуз был балансодержателем актива на правах оперативного управления. Колледж в 2009 году присоединили к университету. «Из-за аварийного состояния здание в уставной и иной хозяйственной деятельности университета не использовалось. И принимать его никто не желал. Указанный объект имеет подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. В связи с техническим состоянием инженерные ресурсы в здание не поставлялись», — сообщили URA.RU в вузе. Руководство МГТУ направило предложение в «ДОМ.РФ». В декабре 2021 года правительственная комиссия приняла решение в пользу госкорпорации, а спустя месяц Росимущество своим распоряжением передало здание вместе с землей в «ДОМ.РФ». Участок со зданием на торги выставила госкорпорация «ДОМ.РФ» Скрин: сайт torgi.gov.ru Итоги аукциона подведут в июле Скрин: сайт torgi.gov.ru Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госкорпорация «ДОМ.РФ» вернет в хозоборот Магнитогорска (Челябинская область) земельный участок с аварийным зданием бывшего колледжа. Объявление о торгах по комплексному развитию территории появилось на электронной площадке. «Объявляется аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории. Дата проведения торгов 21 июля», — отмечается в объявлении на сайте тендера. На участке площадью в 14 тысяч кв. метров стоит нежилое здание — бывший корпус Магнитогорского государственного профессионально-педагогического колледжа. Корпус, построенный в 1938 году, в настоящее время использовать не представляется возможным. Как URA.RU сообщили в пресс-службе технического университета имени Носова (МГТУ), вуз был балансодержателем актива на правах оперативного управления. Колледж в 2009 году присоединили к университету. «Из-за аварийного состояния здание в уставной и иной хозяйственной деятельности университета не использовалось. И принимать его никто не желал. Указанный объект имеет подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. В связи с техническим состоянием инженерные ресурсы в здание не поставлялись», — сообщили URA.RU в вузе. Руководство МГТУ направило предложение в «ДОМ.РФ». В декабре 2021 года правительственная комиссия приняла решение в пользу госкорпорации, а спустя месяц Росимущество своим распоряжением передало здание вместе с землей в «ДОМ.РФ».