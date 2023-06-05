05 июня 2023

Из-за ошибки в больнице тюменцу пришлось доказывать, что он не наркоман

В больнице Тюмени в анализах пациента нашли следы наркотиков, которые он не употреблял
© Служба новостей «URA.RU»
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Тест в больнице оказался ложноположительным Фото:

Жителю Тюмени пришлось доказывать, что он не наркоман, после того как в Областной больнице №19 некачественный тест показал наличие в его организме спайса. О произошедшем URA.RU рассказала супруга мужчины. Пациенту пришлось оплачивать новое исследование, которое доказало, что запрещенных веществ он не употребляет.

«Муж обратился в ОБ №19 для продления лицензии на оружие. Сдал тест на наркотики и был в шоке: тест показал, что супруг употребляет спайс! Конечно же, на самом деле он ничего такого не делает. На пересдачу его отправили в наркодиспансер. Там анализ следов наркотика не выявил», — рассказала URA.RU тюменка.

По словам женщины, после предъявления отрицательного результата в областной больнице №19 перед мужчиной извинились. Ему также возместили 1 500 рублей, которые он потратил на повторное исследование. Как объяснили пациенту медики, тест в учреждении оказался ложноположительным, а переделать его на месте невозможно: каждому пациенту положен лишь один скрининг.

URA.RU обратилось за комментарием в департамент здравоохранения Тюменской области. Агентство попросило рассказать, как часто в медучреждениях происходят подобные случаи и как в таких ситуациях действовать пациентам. Ответ ожидается.

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Жителю Тюмени пришлось доказывать, что он не наркоман, после того как в Областной больнице №19 некачественный тест показал наличие в его организме спайса. О произошедшем URA.RU рассказала супруга мужчины. Пациенту пришлось оплачивать новое исследование, которое доказало, что запрещенных веществ он не употребляет. «Муж обратился в ОБ №19 для продления лицензии на оружие. Сдал тест на наркотики и был в шоке: тест показал, что супруг употребляет спайс! Конечно же, на самом деле он ничего такого не делает. На пересдачу его отправили в наркодиспансер. Там анализ следов наркотика не выявил», — рассказала URA.RU тюменка. По словам женщины, после предъявления отрицательного результата в областной больнице №19 перед мужчиной извинились. Ему также возместили 1 500 рублей, которые он потратил на повторное исследование. Как объяснили пациенту медики, тест в учреждении оказался ложноположительным, а переделать его на месте невозможно: каждому пациенту положен лишь один скрининг. URA.RU обратилось за комментарием в департамент здравоохранения Тюменской области. Агентство попросило рассказать, как часто в медучреждениях происходят подобные случаи и как в таких ситуациях действовать пациентам. Ответ ожидается.
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