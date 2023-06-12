12 июня 2023
11 июня 2023

Курганский военный с позывным «Якубович» купил «Ниву» на фронт. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Курганский боец на свои деньги купил машину для фронта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский военнослужащий с позывным «Якубович» купил на свои деньги купил «Ниву» для фронта. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил участник спецоперации на Украине Александр Пылков.

«Наш боец Владимир с позывным „Якубович“ вместе со своей племянницей Мариной на свои средства купили автомобиль „Нива“. На нем он отправится в зону спецоперации. Вот такой он наш курганский герой. Всего было собрано 120 тысяч рублей», — рассказал Пылков.

Ранее URA.RU писало, что курганцы срочно собирают деньги на автомобиль для участника спецоперации, известного в соцсетях как «поющий бурят». Также сообщалось, что курганские власти отправили на передовую автомобили УАЗ для военных медиков.

Курганский боец с позывным «Якубович» купил «Ниву» на фронт
Курганский боец с позывным «Якубович» купил «Ниву» на фронт
Фото:

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Курганский военнослужащий с позывным «Якубович» купил на свои деньги купил «Ниву» для фронта. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил участник спецоперации на Украине Александр Пылков. «Наш боец Владимир с позывным „Якубович“ вместе со своей племянницей Мариной на свои средства купили автомобиль „Нива“. На нем он отправится в зону спецоперации. Вот такой он наш курганский герой. Всего было собрано 120 тысяч рублей», — рассказал Пылков. Ранее URA.RU писало, что курганцы срочно собирают деньги на автомобиль для участника спецоперации, известного в соцсетях как «поющий бурят». Также сообщалось, что курганские власти отправили на передовую автомобили УАЗ для военных медиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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