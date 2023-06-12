Курганский боец на свои деньги купил машину для фронта Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский военнослужащий с позывным «Якубович» купил на свои деньги купил «Ниву» для фронта. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил участник спецоперации на Украине Александр Пылков.

«Наш боец Владимир с позывным „Якубович“ вместе со своей племянницей Мариной на свои средства купили автомобиль „Нива“. На нем он отправится в зону спецоперации. Вот такой он наш курганский герой. Всего было собрано 120 тысяч рублей», — рассказал Пылков.

Ранее URA.RU писало, что курганцы срочно собирают деньги на автомобиль для участника спецоперации, известного в соцсетях как «поющий бурят». Также сообщалось, что курганские власти отправили на передовую автомобили УАЗ для военных медиков.