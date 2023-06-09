Курганцы отправят военным медикам спецмашины на фронт. Фото

10 июня 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

УАЗы отправят для военных медиков из Курганской области (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из Курганской области отправили УАЗы для военных медиков, которые находятся на специальной военной операции и служат в 53-ем полку. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Отправляем ребятам очередной УАЗ. Этот будет использоваться медиками, которые служат в 53-ем полку, поэтому машина загружена аптечками с тем, что необходимо. К отправке готовим еще три машины», — сообщил Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Вадим Шумков сообщил о том, что власти планируют отправить в зону спецоперации 10 УАЗов. Также, по его словам, курганским бойцам с начала года было отправлено 13 автомобилей. Автомобили отправят курганским медикам Вадим Шумков

Из Курганской области отправили УАЗы для военных медиков, которые находятся на специальной военной операции и служат в 53-ем полку. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Отправляем ребятам очередной УАЗ. Этот будет использоваться медиками, которые служат в 53-ем полку, поэтому машина загружена аптечками с тем, что необходимо. К отправке готовим еще три машины», — сообщил Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Вадим Шумков сообщил о том, что власти планируют отправить в зону спецоперации 10 УАЗов. Также, по его словам, курганским бойцам с начала года было отправлено 13 автомобилей.