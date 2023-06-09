09 июня 2023

Курганцы отправят военным медикам спецмашины на фронт. Фото

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Передача машин УАЗ в зону СВО. Курган, уаз, уаз буханка, комби
УАЗы отправят для военных медиков из Курганской области (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из Курганской области отправили УАЗы для военных медиков, которые находятся на специальной военной операции и служат в 53-ем полку. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Отправляем ребятам очередной УАЗ. Этот будет использоваться медиками, которые служат в 53-ем полку, поэтому машина загружена аптечками с тем, что необходимо. К отправке готовим еще три машины», — сообщил Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Вадим Шумков сообщил о том, что власти планируют отправить в зону спецоперации 10 УАЗов. Также, по его словам, курганским бойцам с начала года было отправлено 13 автомобилей.

Автомобили отправят курганским медикам
Автомобили отправят курганским медикам

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Из Курганской области отправили УАЗы для военных медиков, которые находятся на специальной военной операции и служат в 53-ем полку. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Отправляем ребятам очередной УАЗ. Этот будет использоваться медиками, которые служат в 53-ем полку, поэтому машина загружена аптечками с тем, что необходимо. К отправке готовим еще три машины», — сообщил Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Вадим Шумков сообщил о том, что власти планируют отправить в зону спецоперации 10 УАЗов. Также, по его словам, курганским бойцам с начала года было отправлено 13 автомобилей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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