УАЗы отправят для военных медиков из Курганской области (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Из Курганской области отправили УАЗы для военных медиков, которые находятся на специальной военной операции и служат в 53-ем полку. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«Отправляем ребятам очередной УАЗ. Этот будет использоваться медиками, которые служат в 53-ем полку, поэтому машина загружена аптечками с тем, что необходимо. К отправке готовим еще три машины», — сообщил Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее Вадим Шумков сообщил о том, что власти планируют отправить в зону спецоперации 10 УАЗов. Также, по его словам, курганским бойцам с начала года было отправлено 13 автомобилей.
Автомобили отправят курганским медикам
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