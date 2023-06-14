В Кремле высказались о желании Макрона приехать на саммит БРИКС

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Дмитрий Песков. Москва, песков дмитрий
В Кремле высказались о желании Макрона приехать на саммит БРИКС Фото:

В Кремле пока нет информации, с какой целью президент Франции Эммануэль Макрон хочет приехать на саммит БРИКС. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, как, в качестве кого, с какой целью [он планирует это сделать]. Мы не располагаем такой информацией», — отметил Песков.

БРИКС создана Россией, Китаем, Индией, Бразилией и ЮАР как экономическое объединение. Очередной саммит пройдет в ЮАР в конце августа.

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В Кремле пока нет информации, с какой целью президент Франции Эммануэль Макрон хочет приехать на саммит БРИКС. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы не знаем, как, в качестве кого, с какой целью [он планирует это сделать]. Мы не располагаем такой информацией», — отметил Песков. БРИКС создана Россией, Китаем, Индией, Бразилией и ЮАР как экономическое объединение. Очередной саммит пройдет в ЮАР в конце августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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