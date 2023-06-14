В Кремле высказались о желании Макрона приехать на саммит БРИКС
В Кремле пока нет информации, с какой целью президент Франции Эммануэль Макрон хочет приехать на саммит БРИКС. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы не знаем, как, в качестве кого, с какой целью [он планирует это сделать]. Мы не располагаем такой информацией», — отметил Песков.
БРИКС создана Россией, Китаем, Индией, Бразилией и ЮАР как экономическое объединение. Очередной саммит пройдет в ЮАР в конце августа.
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