Макрон попросился на саммит России, Китая и Африки

13 июня 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

Эммануль Макрон выразил желание принять участие в саммите БРИКС, пишет L`Opinion Фото: Официальный сайт Европарламента Президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность участия в саммите БРИКС, который состоится в августе в Йоханнесбурге. Он уже проконсультировался по этому поводу с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой. Об этом пишет газета L`Opinion. «Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность принять участие в предстоящем в августе в Йоханнесбурге саммите БРИКС и уже проконсультировался по этому поводу с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой», — говорится в материале газеты. Там добавили, что просьба Макрона стала неожиданным сюрпризом для его коллеги, и ее обсуждение с партнерами по БРИКС пока остается открытым вопросом. В ближайшее время глава МИД Франции Катрин Колонна отправится в ЮАР, возможно, для дальнейших переговоров на эту тему. Также ожидается, что Макрон повторно выразит свою просьбу об участии в саммите БРИКС во время саммита по вопросу нового мирового финансового пакта, который состоится в Париже в конце июня. 22 августа 2023 года в ЮАР стартует саммит глав государства БРИКС. Организация объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Власти ЮАР предложили три варианта приглашения российской стороны на предстоящий саммит БРИКС. Однако возможность участия президента России Владимира Путина усложнена из-за выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность участия в саммите БРИКС, который состоится в августе в Йоханнесбурге. Он уже проконсультировался по этому поводу с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой. Об этом пишет газета L`Opinion. «Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность принять участие в предстоящем в августе в Йоханнесбурге саммите БРИКС и уже проконсультировался по этому поводу с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой», — говорится в материале газеты. Там добавили, что просьба Макрона стала неожиданным сюрпризом для его коллеги, и ее обсуждение с партнерами по БРИКС пока остается открытым вопросом. В ближайшее время глава МИД Франции Катрин Колонна отправится в ЮАР, возможно, для дальнейших переговоров на эту тему. Также ожидается, что Макрон повторно выразит свою просьбу об участии в саммите БРИКС во время саммита по вопросу нового мирового финансового пакта, который состоится в Париже в конце июня. 22 августа 2023 года в ЮАР стартует саммит глав государства БРИКС. Организация объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Власти ЮАР предложили три варианта приглашения российской стороны на предстоящий саммит БРИКС. Однако возможность участия президента России Владимира Путина усложнена из-за выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест.