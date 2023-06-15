15 июня 2023

Начальник тюменской колонии взял взятку за очистку репутации зэка

В Тюмени глава ИК-4 за деньги удалил из личного дела заключенного данные о нарушениях
© Служба новостей «URA.RU»
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За деньги начальник колонии убрал из личного дела зэка данные о его помещении в ШИЗО Фото:

В период своего руководства ИК-4 в Тюмени ее экс-начальник Алексей Малков взял от заключенного взятку в 150 000 рублей, за которую вычистил из его личного дела данные о нарушениях режима. Такие показания дал сам бывший силовик. Данные представлены в судебном акте, имеющемся в распоряжении URA.RU.

«Согласно показаниям Малкова, работая начальником ИК-4 он познакомился с одним из заключенных. Тот рассказал ему, что другой осужденный готов заплатить за положительную характеристику для представления в суд ходатайства об условно-досрочном освобождении. За свои услуги Малков запросил 150 000 рублей, сделка состоялась», — следует из судебного акта.

Передача взятки состоялась в марте 2020 года. В тот период Алексей Малков руководил исправительной колонией №4. Должность он покинул в октябре 2021.

Как ранее писало URA.RU, в марте 2022 года стало известно, что Алексей Малков задержан по обвинению в получении взятки. По версии следствия, с октября 2020 по сентябрь 2021 года мужчина организовал в столовой при колонии торговлю запрещенными продуктами. На этом он, по данным силовиков, незаконно заработал более 100 тысяч рублей.

В настоящее время судебный процесс над экс-начальником колонии продолжается. В его деле 27 преступных эпизодов, среди которых как мелкое, так и крупное взяточничество.

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В период своего руководства ИК-4 в Тюмени ее экс-начальник Алексей Малков взял от заключенного взятку в 150 000 рублей, за которую вычистил из его личного дела данные о нарушениях режима. Такие показания дал сам бывший силовик. Данные представлены в судебном акте, имеющемся в распоряжении URA.RU. «Согласно показаниям Малкова, работая начальником ИК-4 он познакомился с одним из заключенных. Тот рассказал ему, что другой осужденный готов заплатить за положительную характеристику для представления в суд ходатайства об условно-досрочном освобождении. За свои услуги Малков запросил 150 000 рублей, сделка состоялась», — следует из судебного акта. Передача взятки состоялась в марте 2020 года. В тот период Алексей Малков руководил исправительной колонией №4. Должность он покинул в октябре 2021. Как ранее писало URA.RU, в марте 2022 года стало известно, что Алексей Малков задержан по обвинению в получении взятки. По версии следствия, с октября 2020 по сентябрь 2021 года мужчина организовал в столовой при колонии торговлю запрещенными продуктами. На этом он, по данным силовиков, незаконно заработал более 100 тысяч рублей. В настоящее время судебный процесс над экс-начальником колонии продолжается. В его деле 27 преступных эпизодов, среди которых как мелкое, так и крупное взяточничество.
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