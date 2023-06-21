Украина намерена конфисковать 500 млрд долларов активов России

Украина собирается восстанавливать страну за счет конфискованных активов РФ, заявил Денис ШмыгальФото: Официальный сайт президента Украины
Украина подготовит «честный механизм», который позволит конфисковать до 500 миллиардов замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Мы готовим честный механизм, который позволит нам конфисковать до 500 миллиардов долларов из российских активов, замороженных на Западе», — сказал Шмыгаль. Трансляция доступна на youtube-канале британского издания The Guardian. Он добавил, что Украина также разрабатывает план по восстановлению страны, который состоит из 10 пунктов. По его словам, он будет реализован за счет российских активов.
Запад в начале спецоперациии на Украине заморозил российские активы в европейских банках. Шмыгаль говорил, что все активы РФ на территории Украины будут переданы госпредприятию «Национальный фонд инвестиций, передает VSE42.Ru. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад обязан разморозить российские активы немедленно.
Украина подготовит «честный механизм», который позволит конфисковать до 500 миллиардов замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Мы готовим честный механизм, который позволит нам конфисковать до 500 миллиардов долларов из российских активов, замороженных на Западе», — сказал Шмыгаль. Трансляция доступна на youtube-канале британского издания The Guardian. Он добавил, что Украина также разрабатывает план по восстановлению страны, который состоит из 10 пунктов. По его словам, он будет реализован за счет российских активов. Запад в начале спецоперациии на Украине заморозил российские активы в европейских банках. Шмыгаль говорил, что все активы РФ на территории Украины будут переданы госпредприятию «Национальный фонд инвестиций, передает VSE42.Ru. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад обязан разморозить российские активы немедленно.