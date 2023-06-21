Тюменцам рассказали, когда вырастет цена на сахар

Цены на сахар будут расти летом в Тюменской области из-за периода заготовок

Увеличение стоимости сахара летом не будет резким Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области летом будет увеличиваться стоимость сахара из-за отменены ограничения на оптовые и розничные цены и из-за спроса в период заготовок. Об этом сообщили эксперты.

«С 1 июня в России были отменены ограничения на оптовые и розничные цены на сахар. В связи с этим возможно повышение стоимости продукта. Также росту цен в регионе на сахар летом, как правило, способствует высокий спрос из-за активных заготовок и консервации овощей и фруктов. Так, в Тюмени за три недели июня сахар подорожал на 1-3 рубля. В одном из магазинов сети „Магнит“ продукт стал дороже на 3 рубля до 68,59 рублей, в сети „Перекресток“ также на 3 рубля — до 69,90 рублей, сети гипермаркетов „Лента“ — на 3,2 рубля до 76,89 рублей», — рассказали эксперты журналистам РБК Тюмень.

Эксперты уверены в дальнейшем росте цен на сахар. При этом увеличение стоимости не будет резким, как, например, в 2020 году или в начале 2022 года. Также темпы роста спроса будут зависеть от изменения ценового фактора на фрукты и овощи в летне-осенний период.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в 2022 году повысились цены почти все продукты. Например, сахар к декабрю подорожал на целых 35,7%, а за ядрицу магазины стали просить больше на 18,1%.