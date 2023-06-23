Сырский заявил, что Украина еще не ввела в бой основные силы

23 июня 2023 в 19:34 Размер текста - 17 +

Украина еще не использовала свой основной боевой потенциал, заявил Александр Сырский Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина еще не использовала весь свой боевой потенциал во время контрнаступления. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский. «Хочу сказать, что наши основные силы еще не участвовали в боях, а мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне противника. Все еще впереди», — заявил Александр Сырский, его слова приводит газета The Guardian . Он также отметил, что в резерве у Украины находятся британские танки Challenger 2. Только один их них был уничтожен в боях. Сырский похвалил Россию за строительство оборонных укреплений. По его словам, РФ предвидела и продолжает предугадывать наиболее опасные направления движений отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Россия строит прочную оборону, которую довольно трудно пробить», — заключил командующий сухопутными войсками. Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Однако она не смогла достичь успехов. Из-за этого западные партнеры Украины стали разочаровываться в операции. По заявлению заместителя начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадима Скибицкого, Украина будет вести контрнаступление еще два-три месяца.

Украина еще не использовала весь свой боевой потенциал во время контрнаступления. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский. «Хочу сказать, что наши основные силы еще не участвовали в боях, а мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне противника. Все еще впереди», — заявил Александр Сырский, его слова приводит газета The Guardian. Он также отметил, что в резерве у Украины находятся британские танки Challenger 2. Только один их них был уничтожен в боях. Сырский похвалил Россию за строительство оборонных укреплений. По его словам, РФ предвидела и продолжает предугадывать наиболее опасные направления движений отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Россия строит прочную оборону, которую довольно трудно пробить», — заключил командующий сухопутными войсками. Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Однако она не смогла достичь успехов. Из-за этого западные партнеры Украины стали разочаровываться в операции. По заявлению заместителя начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадима Скибицкого, Украина будет вести контрнаступление еще два-три месяца.