23 июня 2023
22 июня 2023

Геймер из онлайн-игры РUВG обокрал курганца

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакер, IT (иллюстрации), взлом, хакерство, компьютерная грамотность, злодей, компьютер, хакер
Злоумышленник собирался присвоить полученные деньги себе Фото:

Пользователь онлайн-игры PUBG Mobile обманом добился начисления 14 тысяч рублей от курганского геймера, которому потребовался перевод денежных средств в игровую валюту. Злоумышленник посредством внутриигрового чата пообещал помочь потерпевшему, но свое слово не сдержал, указано в решении Курганского горсуда.

«В средстве обмена сообщениями игры ФИО1 обнаружил сообщение от ФИО2, содержащее просьбу перевести денежные средства в игровую валюту, после чего у него возник преступный умысел. <…> Действия ФИО1 следственными органами квалифицированы как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана <…>. ФИО2 был причинен значительный материальный ущерб в размере 14140 рублей (140 рублей составила комиссия за перевод — прим. URA.RU)», — написано на сайте ведомства.

Злоумышленник свою вину полностью признал. В рамках судебного заседания от потерпевшего поступило ходатайство о прекращении уголовного дела, так как ему вернули потраченные деньги и были принесены извинения. Гособвинитель возражал против такого решения, но суд прислушался к мнению участников процесса и дело закрыл.

PUBG Mobile является условно-бесплатным мобильным многопользовательским онлайн-шутером в жанре «Королевская битва» (англ. Battle Royale). Разработчиком выступает компания LightSpeed & Quantum Studio, которая является подразделением китайского холдинга Tencent Games. В игре участникам предстоит искать оружие, транспорт и расходные материалы, в то время как их преследует сужающаяся зона.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пользователь онлайн-игры PUBG Mobile обманом добился начисления 14 тысяч рублей от курганского геймера, которому потребовался перевод денежных средств в игровую валюту. Злоумышленник посредством внутриигрового чата пообещал помочь потерпевшему, но свое слово не сдержал, указано в решении Курганского горсуда. «В средстве обмена сообщениями игры ФИО1 обнаружил сообщение от ФИО2, содержащее просьбу перевести денежные средства в игровую валюту, после чего у него возник преступный умысел. <…> Действия ФИО1 следственными органами квалифицированы как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана <…>. ФИО2 был причинен значительный материальный ущерб в размере 14140 рублей (140 рублей составила комиссия за перевод — прим. URA.RU)», — написано на сайте ведомства. Злоумышленник свою вину полностью признал. В рамках судебного заседания от потерпевшего поступило ходатайство о прекращении уголовного дела, так как ему вернули потраченные деньги и были принесены извинения. Гособвинитель возражал против такого решения, но суд прислушался к мнению участников процесса и дело закрыл. PUBG Mobile является условно-бесплатным мобильным многопользовательским онлайн-шутером в жанре «Королевская битва» (англ. Battle Royale). Разработчиком выступает компания LightSpeed & Quantum Studio, которая является подразделением китайского холдинга Tencent Games. В игре участникам предстоит искать оружие, транспорт и расходные материалы, в то время как их преследует сужающаяся зона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...