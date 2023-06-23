Геймер из онлайн-игры РUВG обокрал курганца

24 июня 2023 в 05:36 Размер текста - 17 +

Злоумышленник собирался присвоить полученные деньги себе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пользователь онлайн-игры PUBG Mobile обманом добился начисления 14 тысяч рублей от курганского геймера, которому потребовался перевод денежных средств в игровую валюту. Злоумышленник посредством внутриигрового чата пообещал помочь потерпевшему, но свое слово не сдержал, указано в решении Курганского горсуда. «В средстве обмена сообщениями игры ФИО1 обнаружил сообщение от ФИО2, содержащее просьбу перевести денежные средства в игровую валюту, после чего у него возник преступный умысел. <…> Действия ФИО1 следственными органами квалифицированы как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана <…>. ФИО2 был причинен значительный материальный ущерб в размере 14140 рублей (140 рублей составила комиссия за перевод — прим. URA.RU)», — написано на сайте ведомства. Злоумышленник свою вину полностью признал. В рамках судебного заседания от потерпевшего поступило ходатайство о прекращении уголовного дела, так как ему вернули потраченные деньги и были принесены извинения. Гособвинитель возражал против такого решения, но суд прислушался к мнению участников процесса и дело закрыл. PUBG Mobile является условно-бесплатным мобильным многопользовательским онлайн-шутером в жанре «Королевская битва» (англ. Battle Royale). Разработчиком выступает компания LightSpeed & Quantum Studio, которая является подразделением китайского холдинга Tencent Games. В игре участникам предстоит искать оружие, транспорт и расходные материалы, в то время как их преследует сужающаяся зона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пользователь онлайн-игры PUBG Mobile обманом добился начисления 14 тысяч рублей от курганского геймера, которому потребовался перевод денежных средств в игровую валюту. Злоумышленник посредством внутриигрового чата пообещал помочь потерпевшему, но свое слово не сдержал, указано в решении Курганского горсуда. «В средстве обмена сообщениями игры ФИО1 обнаружил сообщение от ФИО2, содержащее просьбу перевести денежные средства в игровую валюту, после чего у него возник преступный умысел. <…> Действия ФИО1 следственными органами квалифицированы как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана <…>. ФИО2 был причинен значительный материальный ущерб в размере 14140 рублей (140 рублей составила комиссия за перевод — прим. URA.RU)», — написано на сайте ведомства. Злоумышленник свою вину полностью признал. В рамках судебного заседания от потерпевшего поступило ходатайство о прекращении уголовного дела, так как ему вернули потраченные деньги и были принесены извинения. Гособвинитель возражал против такого решения, но суд прислушался к мнению участников процесса и дело закрыл. PUBG Mobile является условно-бесплатным мобильным многопользовательским онлайн-шутером в жанре «Королевская битва» (англ. Battle Royale). Разработчиком выступает компания LightSpeed & Quantum Studio, которая является подразделением китайского холдинга Tencent Games. В игре участникам предстоит искать оружие, транспорт и расходные материалы, в то время как их преследует сужающаяся зона.