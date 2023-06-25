В Курганской области на ремонт моста направили 76 млн рублей

В Курганской области назвали стоимость ремонта моста в Каргапольском округе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Каргапольском округе (Курганская область) на ремонт моста через старицу реки Миасс направили 76 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Ремонт моста через старицу реки Миасс на автодороге подъезд к деревне Суханова в Каргапольском муниципальном округе. Начальная цена контракта — 76 млн 105 тысяч рублей», — указано в документации тендера.

Согласно проекту контракта, заказчиками работ по капитальному ремонту моста выступают ГКУ «Курганавтодор» и региональный департамент финансов. Ремонт планируется завершить до 25 декабря.

Ранее пресс-служба мэрии Кургана рассказала о том, как было открыто движение по Кировскому мосту. Его отремонтировали в начале июня.