04 июня 2023

В Кургане автобусы запустили по открытому Кировскому мосту

© Служба новостей «URA.RU»
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Кировский мост. Курган
Через Кировский мост, который открыли после ремонта, начал ходить общественный транспорт Фото:

В Кургане автобусы маршрута номер №53 запустили по Кировскому мосту, который открыли после ремонта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Через Кировский мост в соответствии с реестром муниципальных перевозок следуют автобусы садоводческого маршрута №53. Во время ремонта общественный транспорт двигался по шоссе Тюнина и по улице Свободы заезжал в сады», — уточнили в пресс-службе мэрии. Этот маршрут является сезонным. Согласно данным сервиса 2ГИС, автобус № 53 заходит в 21 садоводство.

Ранее URA.RU писало, что после ремонта Кировский мост открыли 1 июня. Движение по нему было закрыто в августе прошлого года. Стоимость работ составила около 60 млн рублей. В свое время губернатор региона Вадим Шумков называл Кировский мост «небезопасным и неопрятным».

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В Кургане автобусы маршрута номер №53 запустили по Кировскому мосту, который открыли после ремонта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Через Кировский мост в соответствии с реестром муниципальных перевозок следуют автобусы садоводческого маршрута №53. Во время ремонта общественный транспорт двигался по шоссе Тюнина и по улице Свободы заезжал в сады», — уточнили в пресс-службе мэрии. Этот маршрут является сезонным. Согласно данным сервиса 2ГИС, автобус № 53 заходит в 21 садоводство. Ранее URA.RU писало, что после ремонта Кировский мост открыли 1 июня. Движение по нему было закрыто в августе прошлого года. Стоимость работ составила около 60 млн рублей. В свое время губернатор региона Вадим Шумков называл Кировский мост «небезопасным и неопрятным».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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