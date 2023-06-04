В Кургане автобусы запустили по открытому Кировскому мосту

05 июня 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Через Кировский мост, который открыли после ремонта, начал ходить общественный транспорт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане автобусы маршрута номер №53 запустили по Кировскому мосту, который открыли после ремонта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Через Кировский мост в соответствии с реестром муниципальных перевозок следуют автобусы садоводческого маршрута №53. Во время ремонта общественный транспорт двигался по шоссе Тюнина и по улице Свободы заезжал в сады», — уточнили в пресс-службе мэрии. Этот маршрут является сезонным. Согласно данным сервиса 2ГИС, автобус № 53 заходит в 21 садоводство. Ранее URA.RU писало, что после ремонта Кировский мост открыли 1 июня. Движение по нему было закрыто в августе прошлого года. Стоимость работ составила около 60 млн рублей. В свое время губернатор региона Вадим Шумков называл Кировский мост «небезопасным и неопрятным».

В Кургане автобусы маршрута номер №53 запустили по Кировскому мосту, который открыли после ремонта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Через Кировский мост в соответствии с реестром муниципальных перевозок следуют автобусы садоводческого маршрута №53. Во время ремонта общественный транспорт двигался по шоссе Тюнина и по улице Свободы заезжал в сады», — уточнили в пресс-службе мэрии. Этот маршрут является сезонным. Согласно данным сервиса 2ГИС, автобус № 53 заходит в 21 садоводство. Ранее URA.RU писало, что после ремонта Кировский мост открыли 1 июня. Движение по нему было закрыто в августе прошлого года. Стоимость работ составила около 60 млн рублей. В свое время губернатор региона Вадим Шумков называл Кировский мост «небезопасным и неопрятным».