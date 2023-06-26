26 июня 2023

Курганца осудили на 2,5 года за угон автомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы Фото:

Житель Кургана, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль. Суд приговорил курганца к 2,5 годам лишения свободы, говорится в материалах дела.

«Признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ „Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“, ч. 2 ст. 264.1 УК РФ „Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость“. Приговорить к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в документе, опубликованном на сайте Курганского городского суда. Также мужчину лишили прав на четыре года и два месяца.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый подошел к автомобилю Toyota Alphard. Он завел его и уехал с места преступления. Позже мужчину задержали сотрудники полиции.

Ранее URA.RU писало, что житель села Звериноголовское (Курганская область) угнал автомобиль и врезался в забор жилого дома. На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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Житель Кургана, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль. Суд приговорил курганца к 2,5 годам лишения свободы, говорится в материалах дела. «Признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ „Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“, ч. 2 ст. 264.1 УК РФ „Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость“. Приговорить к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в документе, опубликованном на сайте Курганского городского суда. Также мужчину лишили прав на четыре года и два месяца. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый подошел к автомобилю Toyota Alphard. Он завел его и уехал с места преступления. Позже мужчину задержали сотрудники полиции. Ранее URA.RU писало, что житель села Звериноголовское (Курганская область) угнал автомобиль и врезался в забор жилого дома. На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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