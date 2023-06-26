Курганца осудили на 2,5 года за угон автомобиля

Мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль. Суд приговорил курганца к 2,5 годам лишения свободы, говорится в материалах дела.

«Признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ „Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“, ч. 2 ст. 264.1 УК РФ „Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость“. Приговорить к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в документе, опубликованном на сайте Курганского городского суда. Также мужчину лишили прав на четыре года и два месяца.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый подошел к автомобилю Toyota Alphard. Он завел его и уехал с места преступления. Позже мужчину задержали сотрудники полиции.

Ранее URA.RU писало, что житель села Звериноголовское (Курганская область) угнал автомобиль и врезался в забор жилого дома. На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».