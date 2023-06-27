27 июня 2023
26 июня 2023

Жительница ЯНАО потеряла 2 миллиона рублей, купившись на рекламу в игре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Винное казино в баре "Pro Vino". Екатеринбург., азартные игры, казино, сотовый телефон, снимает на смартфон
Ноябрянка отдала мошенникам 1,8 миллиона рублей, купившись на рекламу в игре на телефоне Фото:

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) решила инвестировать в акции российских компаний, увидев рекламу в игре на телефоне. В тот же день с ней связались мошенники, которым ноябрянка перевела почти два миллиона рублей, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Жительнице Ноябрьска в ходе мобильной игры пришла реклама о возможности инвестирования денег в акции российских компаний. Представив свой номер телефона, в этот же день с ней связались мошенники, звонивший помог установить приложения для торговли акциями, а после предложил взять кредит и перевести эти деньги на счет для торговли», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

Для инвестиций ноябрянка взяла кредит и действовала по указаниям злоумышленников. Ей потребовалось два месяца, чтобы осознать, что она не является владельцем акций. За это время неудачливый инвестор потеряла 1 миллион 800 тысяч рублей. После обращения женщины в органы внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Ноябрьска (ЯНАО) решила инвестировать в акции российских компаний, увидев рекламу в игре на телефоне. В тот же день с ней связались мошенники, которым ноябрянка перевела почти два миллиона рублей, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Жительнице Ноябрьска в ходе мобильной игры пришла реклама о возможности инвестирования денег в акции российских компаний. Представив свой номер телефона, в этот же день с ней связались мошенники, звонивший помог установить приложения для торговли акциями, а после предложил взять кредит и перевести эти деньги на счет для торговли», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Для инвестиций ноябрянка взяла кредит и действовала по указаниям злоумышленников. Ей потребовалось два месяца, чтобы осознать, что она не является владельцем акций. За это время неудачливый инвестор потеряла 1 миллион 800 тысяч рублей. После обращения женщины в органы внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...