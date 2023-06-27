Жительница ЯНАО потеряла 2 миллиона рублей, купившись на рекламу в игре

28 июня 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Ноябрянка отдала мошенникам 1,8 миллиона рублей, купившись на рекламу в игре на телефоне Фото: Марина Молдавская © URA.RU Жительница Ноябрьска (ЯНАО) решила инвестировать в акции российских компаний, увидев рекламу в игре на телефоне. В тот же день с ней связались мошенники, которым ноябрянка перевела почти два миллиона рублей, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Жительнице Ноябрьска в ходе мобильной игры пришла реклама о возможности инвестирования денег в акции российских компаний. Представив свой номер телефона, в этот же день с ней связались мошенники, звонивший помог установить приложения для торговли акциями, а после предложил взять кредит и перевести эти деньги на счет для торговли», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Для инвестиций ноябрянка взяла кредит и действовала по указаниям злоумышленников. Ей потребовалось два месяца, чтобы осознать, что она не является владельцем акций. За это время неудачливый инвестор потеряла 1 миллион 800 тысяч рублей. После обращения женщины в органы внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) решила инвестировать в акции российских компаний, увидев рекламу в игре на телефоне. В тот же день с ней связались мошенники, которым ноябрянка перевела почти два миллиона рублей, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Жительнице Ноябрьска в ходе мобильной игры пришла реклама о возможности инвестирования денег в акции российских компаний. Представив свой номер телефона, в этот же день с ней связались мошенники, звонивший помог установить приложения для торговли акциями, а после предложил взять кредит и перевести эти деньги на счет для торговли», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Для инвестиций ноябрянка взяла кредит и действовала по указаниям злоумышленников. Ей потребовалось два месяца, чтобы осознать, что она не является владельцем акций. За это время неудачливый инвестор потеряла 1 миллион 800 тысяч рублей. После обращения женщины в органы внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».