Жительница ЯНАО потеряла 2 миллиона рублей, купившись на рекламу в игре

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) решила инвестировать в акции российских компаний, увидев рекламу в игре на телефоне. В тот же день с ней связались мошенники, которым ноябрянка перевела почти два миллиона рублей, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Жительнице Ноябрьска в ходе мобильной игры пришла реклама о возможности инвестирования денег в акции российских компаний. Представив свой номер телефона, в этот же день с ней связались мошенники, звонивший помог установить приложения для торговли акциями, а после предложил взять кредит и перевести эти деньги на счет для торговли», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.
Для инвестиций ноябрянка взяла кредит и действовала по указаниям злоумышленников. Ей потребовалось два месяца, чтобы осознать, что она не является владельцем акций. За это время неудачливый инвестор потеряла 1 миллион 800 тысяч рублей. После обращения женщины в органы внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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