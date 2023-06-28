В Перми выставлено на продажу здание гостиницы с граффити «Трасса 66», созданным известным уличным художником Александром Жуневым, который скончался в 2018 году. Цена объекта недвижимости площадью 850 квадратных метров составляет 22,5 млн рублей.
«Продается объект, оборудованный под гостиницу, на улице Васильева, дом 3. Земля приватизирована, в здании 26 номеров на 50 спальных мест. Плюсом идет актовый зал с панорамным остеклением, не задействован в работе гостиницы. Граффити — Александра Жунева. Цена — 22,5 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».
Продавец уточняет, что на первом этаже здания находится качественная столовая, которая не входит в стоимость бизнеса. Также перед гостиницей расположена остановка общественного транспорта, с которой можно быстро добраться до городского центра.
Граффити на стене здания было нарисовано пермским стрит-арт художником Александром Жуневым в 2015 году по заказу владельцев гостиницы. На рисунке яркими красками изображена культовая американская дорога Route 66, которая упоминается во многих песнях, книгах и фильмах.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.