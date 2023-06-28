28 июня 2023

В Перми продается гостиница со стрит-артом Александра Жунева. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Художник Александр Жунев. Пермь, жунев александр
Граффити на стене здания Александр Жунев нарисовал в 2015 году Фото:

В Перми выставлено на продажу здание гостиницы с граффити «Трасса 66», созданным известным уличным художником Александром Жуневым, который скончался в 2018 году. Цена объекта недвижимости площадью 850 квадратных метров составляет 22,5 млн рублей.

«Продается объект, оборудованный под гостиницу, на улице Васильева, дом 3. Земля приватизирована, в здании 26 номеров на 50 спальных мест. Плюсом идет актовый зал с панорамным остеклением, не задействован в работе гостиницы. Граффити — Александра Жунева. Цена — 22,5 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Продавец уточняет, что на первом этаже здания находится качественная столовая, которая не входит в стоимость бизнеса. Также перед гостиницей расположена остановка общественного транспорта, с которой можно быстро добраться до городского центра.

Граффити на стене здания было нарисовано пермским стрит-арт художником Александром Жуневым в 2015 году по заказу владельцев гостиницы. На рисунке яркими красками изображена культовая американская дорога Route 66, которая упоминается во многих песнях, книгах и фильмах.

На рисунке изображена легендарная дорога Route 66, которую называют «главной улицей Америки»
На рисунке изображена легендарная дорога Route 66, которую называют «главной улицей Америки»
Фото:

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В Перми выставлено на продажу здание гостиницы с граффити «Трасса 66», созданным известным уличным художником Александром Жуневым, который скончался в 2018 году. Цена объекта недвижимости площадью 850 квадратных метров составляет 22,5 млн рублей. «Продается объект, оборудованный под гостиницу, на улице Васильева, дом 3. Земля приватизирована, в здании 26 номеров на 50 спальных мест. Плюсом идет актовый зал с панорамным остеклением, не задействован в работе гостиницы. Граффити — Александра Жунева. Цена — 22,5 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Продавец уточняет, что на первом этаже здания находится качественная столовая, которая не входит в стоимость бизнеса. Также перед гостиницей расположена остановка общественного транспорта, с которой можно быстро добраться до городского центра. Граффити на стене здания было нарисовано пермским стрит-арт художником Александром Жуневым в 2015 году по заказу владельцев гостиницы. На рисунке яркими красками изображена культовая американская дорога Route 66, которая упоминается во многих песнях, книгах и фильмах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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