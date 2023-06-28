В Перми продается гостиница со стрит-артом Александра Жунева. Фото

29 июня 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Граффити на стене здания Александр Жунев нарисовал в 2015 году Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Перми выставлено на продажу здание гостиницы с граффити «Трасса 66», созданным известным уличным художником Александром Жуневым, который скончался в 2018 году. Цена объекта недвижимости площадью 850 квадратных метров составляет 22,5 млн рублей. «Продается объект, оборудованный под гостиницу, на улице Васильева, дом 3. Земля приватизирована, в здании 26 номеров на 50 спальных мест. Плюсом идет актовый зал с панорамным остеклением, не задействован в работе гостиницы. Граффити — Александра Жунева. Цена — 22,5 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Продавец уточняет, что на первом этаже здания находится качественная столовая, которая не входит в стоимость бизнеса. Также перед гостиницей расположена остановка общественного транспорта, с которой можно быстро добраться до городского центра. Граффити на стене здания было нарисовано пермским стрит-арт художником Александром Жуневым в 2015 году по заказу владельцев гостиницы. На рисунке яркими красками изображена культовая американская дорога Route 66, которая упоминается во многих песнях, книгах и фильмах. На рисунке изображена легендарная дорога Route 66, которую называют «главной улицей Америки» Фото: сайт «Авито»

В Перми выставлено на продажу здание гостиницы с граффити «Трасса 66», созданным известным уличным художником Александром Жуневым, который скончался в 2018 году. Цена объекта недвижимости площадью 850 квадратных метров составляет 22,5 млн рублей. «Продается объект, оборудованный под гостиницу, на улице Васильева, дом 3. Земля приватизирована, в здании 26 номеров на 50 спальных мест. Плюсом идет актовый зал с панорамным остеклением, не задействован в работе гостиницы. Граффити — Александра Жунева. Цена — 22,5 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Продавец уточняет, что на первом этаже здания находится качественная столовая, которая не входит в стоимость бизнеса. Также перед гостиницей расположена остановка общественного транспорта, с которой можно быстро добраться до городского центра. Граффити на стене здания было нарисовано пермским стрит-арт художником Александром Жуневым в 2015 году по заказу владельцев гостиницы. На рисунке яркими красками изображена культовая американская дорога Route 66, которая упоминается во многих песнях, книгах и фильмах.