Минкульт обязал музеи Пермского края согласовывать новые выставки

Музеи Пермского края теперь обязаны согласовывать все идеи любых новых выставок с министерством культуры региона. Соответствующий приказ главы ведомства Аллы Платоновой опубликован на сайте министерства. Утверждать в минкульте придется как постоянные, так и временные проекты.

«К концепциям экспозиционно-выставочным пространств относятся концепции: стационарных экспозиций, временных выставок, рекреационных и сервисных пространств с включением выставочных модулей. Согласование концепций осуществляется рабочей группой, созданной при Министерстве культуры Пермского края», — говорится в документе. Возглавляет рабочую группу министр культуры Платонова.

В заявке музеи должны будут ответить на 10 вопросов, описав тему и идею экспозиции, ее цели, а также доказав ее актуальность. Необходимо будет рассказать какие экспонаты и из чьих коллекций будут показаны на выставке.

В приказе минкультуры необходимость согласования концепций новых экспозиций обосновывается тем, что выставки должны соответствовать «современным тенденциям экспозиционно-выставочной работы» и повышать туристическую привлекательность территорий. Кроме этого, план поможет синхронизировать создание новых экспозиций с программой ремонта музеев.

