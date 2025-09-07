Пермяк отправился на рыбалку и выловил судака
Рыбак из Перми Сергей Гимадеев поймал огромного судака, которого отпустил после фотографирования. Об этом он написал в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».
«Вот и мне клюнул такой „Барсик“, потянул на семь килограммов. Поймал с глубины 16 метров. Благополучно отпущен», — написал Гимадеев в сообществе.
Он также отметил, что клевало очень плохо. «Но такой бонус украсил этот день», — поделился рыбак.
Сергей Гимадеев и его улов
