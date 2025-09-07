Юные пермские футболисты рискуют остаться без крытого стадиона на всю зиму

В селе Култаево Пермского округа воспитанники спортивной школы «Вихрь» полгода тренируются под открытым небом после того, как весенний снегопад разрушил купол местного стадиона. Власти заключили контракт на ремонт, но родители опасаются, что работы не успеют завершить до морозов, сообщают СМИ.
«С апреля 2025 года юные футболисты из села Култаево вынуждены тренироваться под открытым небом после того, как купол модульного стадиона рухнул под тяжестью весеннего снега. Местные власти заключили контракт с индивидуальным предпринимателем из Санкт-Петербурга на сумму 16,6 млн рублей. Однако работы обозначены как „текущий ремонт“, хотя требуется капитальное восстановление», — передает properm.ru со ссылкой на родителей футболистов.
Срок выполнения контракта установлен до 30 декабря 2025 года, но за семь недель с момента его заключения работы так и не начались. Представители администрации объясняют задержку соблюдением необходимых процедурных вопросов, но родители юных спортсменов обоснованно опасаются, что подрядчик не успеет восстановить объект до прихода устойчивых морозов.
Родители футболистов обратились к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с просьбой помочь с временным размещением секции, так как местные спортивные объекты переполнены или не подходят для тренировок. Власти округа пока не предложили решения, ссылаясь на отсутствие свободных помещений.
Ранее глава региона в ходе рабочих поездок отмечал важность своевременного завершения реконструкции социальных объектов, включая стадионы и медицинские учреждения. Так, в августе 2025 года он посетил обновленный стадион «Горняк» в Гремячинске и поручил подрядчикам ускорить капитальный ремонт больницы, подчеркивая значимость инфраструктуры для жителей региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!