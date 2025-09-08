Больше половины молодых свердловчан готовы переехать в Пермь

Порядка 60% молодых людей Свердловской области не исключают возможности переезда в Пермский край. Такую статистику привел губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании штаба общественной поддержки. При этом 80% пермяков намерены остаться на родине.
«Что показывает общественное мнение? Что 80% молодых людей Прикамья точно связывают себя с регионом. Несколько лет назад было меньше 50%. А что говорят молодые люди Свердловской области? 60% не исключают возможности продолжения своей карьеры и жизни в Пермском крае», — отметил Дмитрий Махонин.
Такие данные он привел, отвечая на вопрос о возможностях для молодежи, которые созданы в регионе. Махонин подчеркнул, что в вопросах молодежной политике «мелочей не бывает». Например, обязательно во всех территориях должна быть создана комфортная городская среда. Поэтому, в том числе, власти активно занимаются благоустройством: чтобы пермская молодежь могла этим гордиться («чтобы им было модно»), а те ребята, которые приезжают в регион, оценив условия, задумались бы над вопросом, не переехать ли в Пермь.
Что касается досуга для молодежи, то краевые власти решили, что в каждом из времен года должно быть какое-то яркое мероприятие. Это летний фестиваль «Город встреч», фестиваль работающей молодежи «МолоТ» (ежегодно по решению ПФО проходит в Перми для всех регионов Поволжья, потому что Пермь признана лидером по методологии взаимодействия с рабочей молодежью), Зимний фестиваль, Пермский марафон и т.д.
