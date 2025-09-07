В городе Красновишерск Пермского края следователями Следкома РФ проводится проверка по факту обнаружения эмбриона в лесу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«Чердынским межрайонным следственным отделом регионального управления СК России проводится проверка по факту обнаружения плода в городе Красновишерск» — говорится в ответе ведомства, полученного агентством. Ранее паблик «ЧП Пермь» в Telegram разместил фотографию, указав, что в лесу близ города Красновишерск «обнаружен ребенок». Однако источник информагентства в силовых структурах пояснил, что на самом деле на фото запечатлен эмбрион. Он действительно был найден в лесу.
Ранее URA.RU рассказывало о найденных неподалеку от трассы от трассы Нижний Тагил — Екатеринбург бочках, в которых находились порядка 50 эмбрионов. Кто обнаружил страшную находку и почему биоматериал оказался в лесу — читайте в материале агентства.
