07 сентября 2025

В Пермском крае следователи начали проверку по факту обнаружения эмбриона в лесу

Следователи СК выясняют, как эмбрион оказался в лесу (архивное фото)
Следователи СК выясняют, как эмбрион оказался в лесу (архивное фото)

В городе Красновишерск Пермского края следователями Следкома РФ проводится проверка по факту обнаружения эмбриона в лесу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. 

«Чердынским межрайонным следственным отделом регионального управления СК России проводится проверка по факту обнаружения плода в городе Красновишерск» — говорится в ответе ведомства, полученного агентством. Ранее паблик «ЧП Пермь» в Telegram разместил фотографию, указав, что в лесу близ города Красновишерск «обнаружен ребенок». Однако источник информагентства в силовых структурах пояснил, что на самом деле на фото запечатлен эмбрион. Он действительно был найден в лесу.

Ранее URA.RU рассказывало о найденных неподалеку от трассы от трассы Нижний Тагил — Екатеринбург бочках, в которых находились порядка 50 эмбрионов. Кто обнаружил страшную находку и почему биоматериал оказался в лесу — читайте в материале агентства.

