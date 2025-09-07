Пермяков оштрафовали на миллионы за неоплату парковки

В период с января по август 2025 года у судебных приставов находилось на исполнении 23,5 тысячи исполнительных производств, связанных с взысканием штрафов за неоплату парковки. Совокупная задолженность по данным производствам превысила 35,5 млн рублей.
«В результате деятельности судебных приставов завершено и прекращено 17 тысяч исполнительных производств указанной категории. В пользу местного бюджета было взыскано и перечислено более 24 млн рублей», — сообщает ГУ ФССП России по Пермскому краю в telegram-канале.
В отношении должников, не погасивших штрафы в установленный законом срок, были применены меры принудительного исполнения, включая наложение исполнительского сбора, что приводило к удвоению суммы задолженности. Кроме того, в отношении злостных неплательщиков осуществлялся арест банковских счетов.
