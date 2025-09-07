07 сентября 2025

Когда в Перми включат отопление

В Перми отопление включат не раньше 6 октября
Температура воздуха опустится до +7 градусов к 1 октября
Температура воздуха опустится до +7 градусов к 1 октября

В Перми отопительный сезон могут начать 6 октября. К этому моменту температура воздуха будет ниже +8 градусов в течение пяти дней, что является условием для начала отопительного сезона.

Согласно прогнозу в сервисе «Яндекс Погода», к 1 октября температура воздуха опустится до +7 градусов, а к 6 октября — до +6 градусов. После этого ожидается дальнейшее снижение температуры.

Традиционно в Перми отопление сначала подается в объекты социальной сферы — детские сады, школы, больницы. После этого тепло поступает в жилые дома. В прошлом году отопительный сезон в многоквартирных домах города начался 23 сентября. 

