Когда в Перми включат отопление

В Перми отопительный сезон могут начать 6 октября. К этому моменту температура воздуха будет ниже +8 градусов в течение пяти дней, что является условием для начала отопительного сезона.
Согласно прогнозу в сервисе «Яндекс Погода», к 1 октября температура воздуха опустится до +7 градусов, а к 6 октября — до +6 градусов. После этого ожидается дальнейшее снижение температуры.
Традиционно в Перми отопление сначала подается в объекты социальной сферы — детские сады, школы, больницы. После этого тепло поступает в жилые дома. В прошлом году отопительный сезон в многоквартирных домах города начался 23 сентября.
