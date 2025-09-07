07 сентября 2025

В Красновишерске на севере Пермского края в лесу обнаружили эмбрион

Фото эмбриона, найденного в лесу, появилось в Сети
Фото эмбриона, найденного в лесу, появилось в Сети Фото:

В городе Красновишерск на севере Пермского края жители обнаружили в лесу эмбрион. При этом в Сети уже начали распространять недостоверную информацию. утверждая, что «в лесу замечен ребенок». В частности, фотографию с якобы младенцем опубликовал в Telegram канал «ЧП Пермь».

«В Красновишевске заметили ребенка в лесу. Информации больше нет», — пишет telegram-канал «ЧП Пермь». Источник URA.RU в силовых структурах Красновишерска пояснил, что на фото запечатлен эмбрион, которого жители Красновишерска действительно обнаружили в лесу.

«Это [на фото] эмбрион. То есть,  женщина пошла в лес, захотела, так сказать, отойти по нужде, а у нее произошел выкидыш», — пояснил источник информагентства. Он добавил, что в подобных случая «даже не требуется вскрытие, поскольку это не ребенок». URA.RU также обратилось за комментарий в следственное управление Следкома по Прикамью. Ответ пресс-службы ведомства ожидается.

