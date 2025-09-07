07 сентября 2025

Фиговый коктейль, салат и десерт: в пермских ресторанах появилось осеннее меню

Пермские рестораны добавили в меню осенние блюда
© Служба новостей «URA.RU»
Повара стали добавлять инжир в десерты и салаты
Повара стали добавлять инжир в десерты и салаты Фото:

В начале сентября пермские кафе и рестораны обновили меню. Гостям начали предлагать блюда с традиционным осенним продуктом — инжиром. Корреспондент URA.RU изучил меню пермских заведений и выяснил, где можно попробовать фиговый коктейль и карпаччо из инжира.

Тайная В.

С 8 сентября в «Тайной В.» начинается сезон инжира. В меню добавили карпаччо из инжира со страчателлой и сливочный мусс с вареньем из инжира. Ассортимент напитков пополнили фиговый гимлет и инжирный пунш. Также гости могут попробовать новые блюда, такие как сэндвич с бурратой, авокадо и вялеными томатами или осьминог с картофельным пюре и соусом берблан.

Брэдбери

В пекарнях «Брэдбери» подготовили осенний десерт. Он состоит из хлеба, который выпекают сами, добавили инжир, лимонный крем чиз и мед. В соцсетях заведения сказано, что это блюдо для тех, кто любит сладкие завтраки. При этом сладость блюда сбалансирована лимонной кислинкой. 

Цех

В пекарне Цех с фигой делают салат. Также туда добавляют хрустящий пекан, фету и заправляют йогуртом. Еще здесь стали подавать сырники с компоте из инжира и творожным крем чизом.

One Гоги

Еще один десерт с фигой предлагают гостям ресторана «One Гоги». В меню заведения появился тарт с инжиром. В его состав входят рассыпчатое песочное тесто, нежный сливочный крем, спелые инжиры и кедровые орехи.

© Служба новостей «URA.RU»
