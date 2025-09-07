Названа дата начала бабьего лета в Пермском крае

С субботы, 13 сентября, в Пермском крае ожидается наступление бабьего лета. Такой прогноз дали синоптики ГИС-центра ПГНИУ.
«Уже начиная с 12 сентября в регионе начнется период устойчивой сухой и ясной погоды. Однако ночные температуры значительно понизятся: 12–13 сентября ожидаются минимальные значения в диапазоне 0…+5 градусов, возможны первые заморозки почвы, а на востоке края — и в воздухе. Днем в пятницу по региону ожидается потепление до +13…+18 градусов, в Перми — до +15…+17 градусов», — отмечают метеорологи в telegram-канале.
В выходные дни на северо-западе края температура повысится до +20…+22 градусов, в остальных районах останется прохладнее. В краевой столице также возможно потепление до +20 градусов.
