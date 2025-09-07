07 сентября 2025

Названа дата начала бабьего лета в Пермском крае

ГИС-центр ПГНИУ: бабье лето в Пермском крае начнется с 13 сентября
В выходные дни на северо-западе края температура повысится до +20…+22 градусов
С субботы, 13 сентября, в Пермском крае ожидается наступление бабьего лета. Такой прогноз дали синоптики ГИС-центра ПГНИУ. 

«Уже начиная с 12 сентября в регионе начнется период устойчивой сухой и ясной погоды. Однако ночные температуры значительно понизятся: 12–13 сентября ожидаются минимальные значения в диапазоне 0…+5 градусов, возможны первые заморозки почвы, а на востоке края — и в воздухе. Днем в пятницу по региону ожидается потепление до +13…+18 градусов, в Перми — до +15…+17 градусов», — отмечают метеорологи в telegram-канале. 

В выходные дни на северо-западе края температура повысится до +20…+22 градусов, в остальных районах останется прохладнее. В краевой столице также возможно потепление до +20 градусов.

