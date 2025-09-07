07 сентября 2025

Зарплаты пермяков за месяц выросли на 1,3%

В августе медианная зарплата в Пермском крае составила 67,8 тысячи рублей
При этом ожидания жителей региона от зарплаты скромнее, чем предлагают работодатели
При этом ожидания жителей региона от зарплаты скромнее, чем предлагают работодатели

Медианная зарплата в Пермском крае по итогам августа 2025 года составила 67,8 тысячи рублей. Такие данные приводит платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Аналитики отмечают, что эта сумма на 1,3% выше, чем месяцем ранее, а также существенно превышает ожидания соискателей — медиана их зарплатных ожиданий остается на уровне 60 тысяч рублей.

«В Прикамье сохраняется умеренная конкуренция на рынке труда: на одну вакансию приходится в среднем 5,9 резюме, что на 0,5 пункта больше, чем в июле, но все еще ниже среднероссийского уровня на 0,2 пункта. Активность работодателей на рынке труда в августе по сравнению с июлем снизилась на 5%. За месяц компании открыли 17,4 тысячи вакансий. При этом в годичной динамике мы продолжаем наблюдать более сильное сокращение количества вакансий. По сравнению с августом 2024 года спрос со стороны работодателей в Прикамье уменьшился на 25%, а по России в целом — на 27%», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. 

Аналитики также зафиксировали замедление роста активности соискателей. В августе жители Пермского края создали или обновили 102,3 тысячи резюме — это всего на 3% больше, чем в июле. Однако в годовом выражении прирост составил 26%. В целом по России медианная предлагаемая зарплата в августе достигла 80 тысяч рублей (+0,5% за месяц).

