В Перми завершили благоустройство десяти школьных дворов в рамках регионального проекта «Комфортный край». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.
Работы завершились в школах №№1, 18, 24, 44, 45, 76, 132, 134, «Мастерград» и лицее №10. «Новые школьные дворы — это не просто красивое пространство, а важная часть образовательного процесса, где дети могут с пользой проводить время, заниматься спортом и общаться после уроков», — отметил мэр Перми Эдуард Соснин.
Реализация проекта позволила создать современные спортивные площадки, зоны отдыха со скамейками и клумбами, а также новые пешеходные дорожки. Дополнительно в некоторых школах оборудовали площадки для торжественных линеек с флагштоками, игровые комплексы, воркаут-зоны и пространства для общения.
При благоустройстве особое внимание уделяли безопасности и доступности объектов. Спортивные площадки получили прочное покрытие из безопасных материалов, малые архитектурные формы произведены из долговечных конструкций, а озеленение подбиралось с учетом местного климата. Проектирование территорий велось при участии педагогов, родителей и школьников.
Преобразования ранее прошли в восьми образовательных учреждениях города. Благоустройство пришкольных территорий завершили также в 38 муниципалитетах Пермского края: в 21 городе и поселке городского типа, а также в 57 сельских населенных пунктах. Губернатор Дмитрий Махонин ранее подчеркивал, что на реализацию проекта в 2025 году из краевого бюджета выделяется более трех миллиардов рублей.
