В Перми с началом отопительного сезона для жителей откроют «горячие линии» по вопросам запуска тепла. Обращения также можно отправить через Госуслуги.
«Получить консультацию можно в будние дни с 9:00 до 18:00, в пятницу — до 17:00. Для этого необходимо назвать адрес помещения и свои ФИО, кратко описать ситуацию, а также при желании указать контактный телефон», — следует из информации на сайте правительства Пермского края.
Для жителей предусмотрены телефоны для каждого района города:
- Дзержинский (246-58-87, 246-55-42);
- Индустриальный (227-91-90, 227-93-34);
- Кировский (205-62-18, 205-62-17);
- Ленинский (212-13-63);
- Мотовилихинский (260-37-77, 260-46-04);
- Орджоникидзевский (263-49-51, 263-47-26);
- Свердловский (244-13-89, 244-40-13);
- поселок Новые Ляды (295-86-46, 295-85-82, 295-85-67).
В департаменте ЖКХ вопросы принимают по номерам 210-18-07, 212-77-59, 212-14-39. Диспетчерский центр ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» работает по телефону 270-00-40, центральный круглосуточный колл-центр ПАО «Т Плюс» — 259-39-98. Вопросы по теплоснабжению также можно задать в инспекцию государственного жилищного надзора (241-05-33) и министерство ЖКХ Пермского края (258-36-09, добавочные 235, 236).
Кроме звонков на горячие линии, подать жалобу на холодные батареи можно через личный кабинет на портале Госуслуг или в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе», а также через виджет на сайте органов власти. Ответ на обращение предоставляется в течение десяти дней.
