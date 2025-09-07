07 сентября 2025

В Перми продается кафе, которое создал скандальный ресторатор

В Перми владелец выставил на продажу кафе «Фобошная»
В основе меню кафе — блюда азиатской кухни
В основе меню кафе — блюда азиатской кухни

В Перми продается кафе азиатской кухни «Фобошная». Его создал Антон Зайцев, на которого было заведено уголовное дело из-за невыплаты зарплат сотрудникам. Готовый бизнес оценивают в 3,3 млн рублей, сказано на сайте бесплатных объявлений.

«Продаю готовый бизнес — кафе „Фобошная“ в ЖК „Новый центр“. Было открыто в 2019 году. Выручка — до 2,3 млн рублей в месяц. Стоимость бизнеса — 3,3 млн рублей», — пишет продавец.

Кафе «Фобошная», а также проекты «Покешная», «Пельмешная», «Баошная» и «Рынок еды» создали пермские рестораторы Игорь Ботов и Антон Зайцев. В 2022 году сотрудники заведений сообщили о долгах по заработным платам. Также выяснилось, что Зайцев не платил поставщикам за продукты. Следователи завели на предпринимателя уголовное дело, которое было передано в суд. А Зайцев перепродал «Фобошную» новым собственникам.

