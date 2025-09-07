В гонке за звание «Музей России» остался только один пермский

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» вошел в короткий список номинантов на главную премию конкурса «Музейный Олимп» 2025 года. Чердынский музей из борьбы за звание «Музей России» выбыл, указано на сайте конкурса.
«Номинация „Музей России 2025 года“. Претендуют: Архитектурно-этнографический музей „Хохловка“ (Пермский край), Национальный центр Виктора Петровича Астафьева (Красноярский край) и Сланцы: пять жизней одной земли. Сланцевский историко-краеведческий музей (Ленинградская область)», — указано в списке номинантов.
В других номинациях «Музейного Олимпа» пермские конкурсанты продолжают гонку. Так из длинного в короткий список в номинации «Выставка» перешли проекты «Городу нужен герой» Пермского краеведческого музея и «От реставрации к интерпретации. Четыре истории» Пермской художественной галереи. На победу в номинации «Музей — детям» претендует арт-резиденция детей, подростков и молодых взрослых «Тут» от АНО «Край».
Финалистам теперь предстоит защитить свои проекты очно на Профессиональном музейном форуме в октябре. Победителей назовут и наградят уже в ноябре.
