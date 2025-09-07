07 сентября 2025

В гонке за звание «Музей России» остался только один пермский

Пермский музей «Хохловка» вошел в короткий список конкурса «Музейный Олимп»
В конкурсе «Музейный Олимп» честь Пермского края отстаивает «Хохловка»
В конкурсе «Музейный Олимп» честь Пермского края отстаивает «Хохловка»

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» вошел в короткий список номинантов на главную премию конкурса «Музейный Олимп» 2025 года. Чердынский музей из борьбы за звание «Музей России» выбыл, указано на сайте конкурса.

«Номинация „Музей России 2025 года“. Претендуют: Архитектурно-этнографический музей „Хохловка“ (Пермский край), Национальный центр Виктора Петровича Астафьева (Красноярский край) и Сланцы: пять жизней одной земли. Сланцевский историко-краеведческий музей (Ленинградская область)», — указано в списке номинантов.

В других номинациях «Музейного Олимпа» пермские конкурсанты продолжают гонку. Так из длинного в короткий список в номинации «Выставка» перешли проекты «Городу нужен герой» Пермского краеведческого музея и «От реставрации к интерпретации. Четыре истории» Пермской художественной галереи. На победу в номинации «Музей — детям» претендует арт-резиденция детей, подростков и молодых взрослых «Тут» от АНО «Край».

Финалистам теперь предстоит защитить свои проекты очно на Профессиональном музейном форуме в октябре. Победителей назовут и наградят уже в ноябре.

