Пермякам без опыта предлагают зарабатывать больше 260 тысяч рублей на «удаленке»

В Перми работодатели предлагают удаленную работу соискателям без опыта. О самых высокооплачиваемых вакансиях URA.RU рассказали аналитики hh.ru.
«В Перми агент или региональный менеджер по развитию (объектные продажи навесных вентилируемых фасадов) может зарабатывать от 262 тысяч рублей. На втором месте — менеджер по логистике с зарплатой от 120 тысяч. На третьем — специалист по знакомству учеников с онлайн-школой, его доход составляет от 100 до 170 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в hh.ru.
Среди других вакансий для новичков с высокой зарплатой названы: специалист по решению вопросов в онлайн-чате маркетплейса (от 95 тысяч рублей), менеджер по работе с клиентами на исходящих и входящих звонках (от 80 до 158 тысяч рублей), менеджер по продажам (от 80 до 150 тысяч рублей), агент по проведению презентаций (от 80 до 140 тысяч рублей). Также от 80 тысяч рублей готовы предложить начинающему специалисту по заполнению заявок и оператору call-центра, а менеджеру онлайн-курсов со знанием английского — от 70 до 190 тысяч рублей.
