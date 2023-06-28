28 июня 2023

Пьяный челябинец угнал «Мерседес», чтобы доехать до дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оттепель в городе. Челябинск, лужи, колесо, брызги, мерседес, слякоть, грязь, оттепель, дорога, автомобили, мокрый асфальт, потепление, весна, климат, автотранспорт
Подозреваемого в угоне «Мерседеса» задержали Фото:

В Агаповском районе Челябинской области пьяный молодой человек угнал «Мерседес», чтобы доехать до дома в поселке Наровчатский. Об этом URA.RU сообщили 29 июня в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«По предварительным данным, 24-летний мужчина пьяным угнал „Мерседес W202“, чтобы доехать из поселка Агаповка до дома в поселке Наровчатский. По пути передумал и бросил автомобиль во дворе Магнитогорска», — уточнили в пресс-службе.

О пропаже машины сообщил владелец. Инспекторы ДПС выяснили, что угонщик наехал на ограждение и скрылся с места ДТП. Подозреваемый задержан. Он не имел водительского удостоверение и не был судим.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и составлен протокол ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся). Мужчина находится под административным арестом сроком на восемь суток.

Угнанный автомобиль нашли во дворах Магнитогорска
Угнанный автомобиль нашли во дворах Магнитогорска
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Агаповском районе Челябинской области пьяный молодой человек угнал «Мерседес», чтобы доехать до дома в поселке Наровчатский. Об этом URA.RU сообщили 29 июня в пресс-службе ГУ МВД по региону. «По предварительным данным, 24-летний мужчина пьяным угнал „Мерседес W202“, чтобы доехать из поселка Агаповка до дома в поселке Наровчатский. По пути передумал и бросил автомобиль во дворе Магнитогорска», — уточнили в пресс-службе. О пропаже машины сообщил владелец. Инспекторы ДПС выяснили, что угонщик наехал на ограждение и скрылся с места ДТП. Подозреваемый задержан. Он не имел водительского удостоверение и не был судим. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и составлен протокол ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся). Мужчина находится под административным арестом сроком на восемь суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...