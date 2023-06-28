В Агаповском районе Челябинской области пьяный молодой человек угнал «Мерседес», чтобы доехать до дома в поселке Наровчатский. Об этом URA.RU сообщили 29 июня в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«По предварительным данным, 24-летний мужчина пьяным угнал „Мерседес W202“, чтобы доехать из поселка Агаповка до дома в поселке Наровчатский. По пути передумал и бросил автомобиль во дворе Магнитогорска», — уточнили в пресс-службе.
О пропаже машины сообщил владелец. Инспекторы ДПС выяснили, что угонщик наехал на ограждение и скрылся с места ДТП. Подозреваемый задержан. Он не имел водительского удостоверение и не был судим.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и составлен протокол ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся). Мужчина находится под административным арестом сроком на восемь суток.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.