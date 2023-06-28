Пьяный челябинец угнал «Мерседес», чтобы доехать до дома. Фото

29 июня 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Подозреваемого в угоне «Мерседеса» задержали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Агаповском районе Челябинской области пьяный молодой человек угнал «Мерседес», чтобы доехать до дома в поселке Наровчатский. Об этом URA.RU сообщили 29 июня в пресс-службе ГУ МВД по региону. «По предварительным данным, 24-летний мужчина пьяным угнал „Мерседес W202“, чтобы доехать из поселка Агаповка до дома в поселке Наровчатский. По пути передумал и бросил автомобиль во дворе Магнитогорска», — уточнили в пресс-службе. О пропаже машины сообщил владелец. Инспекторы ДПС выяснили, что угонщик наехал на ограждение и скрылся с места ДТП. Подозреваемый задержан. Он не имел водительского удостоверение и не был судим. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и составлен протокол ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся). Мужчина находится под административным арестом сроком на восемь суток. Угнанный автомобиль нашли во дворах Магнитогорска Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В Агаповском районе Челябинской области пьяный молодой человек угнал «Мерседес», чтобы доехать до дома в поселке Наровчатский. Об этом URA.RU сообщили 29 июня в пресс-службе ГУ МВД по региону. «По предварительным данным, 24-летний мужчина пьяным угнал „Мерседес W202“, чтобы доехать из поселка Агаповка до дома в поселке Наровчатский. По пути передумал и бросил автомобиль во дворе Магнитогорска», — уточнили в пресс-службе. О пропаже машины сообщил владелец. Инспекторы ДПС выяснили, что угонщик наехал на ограждение и скрылся с места ДТП. Подозреваемый задержан. Он не имел водительского удостоверение и не был судим. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и составлен протокол ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся). Мужчина находится под административным арестом сроком на восемь суток.