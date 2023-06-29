Пушилин: второй этап контрнаступления ВСУ будет более масштабным

ВСУ могут предпринять новое наступление, и оно будет более масштабным, чем нынешнее. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Второй этап [контрнаступления] может быть более интенсивным и масштабным. Об этом говорят количество техники и имеющиеся у противника резервы. Наши подразделения готовятся к этому. Я бы не стал … опасаться каких-то серьезных прорывов [со стороны ВСУ], но будет нелегко», — заявил Пушилин в эфире «Первого канала». Его слова приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что южнодонецкое направление в настоящее время остается самым горячим, и снарядного голода у ВСУ нет. «Мы понимаем, что натовской техники у Украины еще много», — заявил он.
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