14 сентября 2025

Медведев призвал усилить власть, вспоминая 90-е

Медведев: если власть в стране сыпется, быть беде
Страна не может существовать в условиях отсутствия власти, считает Медведев
новость из сюжета
Единый день голосования-2025

Государство не может функционировать без сильной власти иначе быть беде. Такое мнение высказал председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев во время видеоконференции с региональными отделениями партии, передает пресс-служба «Единой России». По его словам, в прошлом страна уже переживала снижение доверия к государственным институтам, наиболее ярко проявившееся в 1990-х годах. 

«Потому что страна не может существовать без власти. Власть начинается с муниципального уровня, с регионального — глав субъектов Федерации. Если власть начинает сыпаться — быть беде», — подчеркнул Медведев, обращаясь к участникам видеосовещания.

По его словам, нынешние результаты работы партии и уровень доверия к действующему президенту Владимиру Путину стали возможны благодаря последовательной политике и сплоченности всех уровней власти. Медведев отметил, что «Единая Россия» должна сохранить этот курс и продолжить выполнение обязательств, взятых на себя в ходе избирательной кампании. Он также призвал партийцев готовиться к предстоящим выборам 2026 года, подчеркнув важность постоянного диалога с избирателями и эффективного решения актуальных проблем на местах.

Медведев отметил, что итоги Единого дня голосования 2025 года свидетельствуют о значительном потенциале партии в преддверии выборов в Государственную думу, запланированных на 2026 год. По его словам, данные выборы являются одними из ключевых для «Единой России», которая не только намерена принять в них участие, но и рассчитывает добиться высоких результатов. «Без сомнения, мы будем стремиться к победе, как и прежде», — подчеркнул Медведев.

