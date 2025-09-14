14 сентября 2025

Алиев подвел итоги последних лет

Алиев: последние пять лет стали историей победы Азербайджана
Ильхам Алиев назвал победной историю Азербайджана последних пяти лет
Ильхам Алиев назвал победной историю Азербайджана последних пяти лет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал события последних пяти лет «историей Победы» для страны. Об этом он заявил во время визита в Нагорный Карабах.

«История последних пяти лет — это история Победы, наша славная история. <...> Отныне азербайджанский народ будет жить в условиях мира», — отметил президент в ходе встречи с местными жителями, сообщает агентство APA.

Алиев пояснил, что речь идет о возвращении контроля над регионом и переселении азербайджанцев. Он выразил удовлетворение тем, что азербайджанцы возвращаются в Нагорный Карабах и могут обосноваться на исторической родине. По его словам, для переселенцев построено и отремонтировано жилье, обеспечены все необходимые коммуникации и социальная инфраструктура.

Согласно данным официальных структур Азербайджана, к июлю 2025 года в регионе заселены уже 16 городов и сел. Власти сообщили о восстановлении домов, дорог, школ и медицинских учреждений для возвращающихся граждан.

Восстановление контроля Азербайджана над Нагорным Карабахом и возвращение азербайджанцев в регион происходят на фоне продолжающихся консультаций между Баку и Москвой по ряду вопросов. Обе стороны подчеркивают важность экономического сотрудничества и развитие транспортных коридоров, сохраняя диалог по всем спорным темам.

