Алиев подвел итоги последних лет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал события последних пяти лет «историей Победы» для страны. Об этом он заявил во время визита в Нагорный Карабах.
«История последних пяти лет — это история Победы, наша славная история. <...> Отныне азербайджанский народ будет жить в условиях мира», — отметил президент в ходе встречи с местными жителями, сообщает агентство APA.
Алиев пояснил, что речь идет о возвращении контроля над регионом и переселении азербайджанцев. Он выразил удовлетворение тем, что азербайджанцы возвращаются в Нагорный Карабах и могут обосноваться на исторической родине. По его словам, для переселенцев построено и отремонтировано жилье, обеспечены все необходимые коммуникации и социальная инфраструктура.
Согласно данным официальных структур Азербайджана, к июлю 2025 года в регионе заселены уже 16 городов и сел. Власти сообщили о восстановлении домов, дорог, школ и медицинских учреждений для возвращающихся граждан.
Восстановление контроля Азербайджана над Нагорным Карабахом и возвращение азербайджанцев в регион происходят на фоне продолжающихся консультаций между Баку и Москвой по ряду вопросов. Обе стороны подчеркивают важность экономического сотрудничества и развитие транспортных коридоров, сохраняя диалог по всем спорным темам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.