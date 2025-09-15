В Госдуме допустили переход на четырехдневную рабочую неделю

Рынок труда в России самостоятельно перейдет к четырехдневной рабочей неделе, однако этот процесс не должен регулироваться государством и не подойдет для всех профессий. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Я считаю, что мы со временем к этому придем. Но это все должно проходить эволюционно, синергетически, и ни в коем случае никакой регуляторики быть не должно», — заявил парламентарий в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что важно избежать снижения доходов граждан и негативных последствий для предприятий, поэтому изменения должны определяться самим рынком труда.
Нилов отметил, что после пандемии COVID-19 многие работодатели продолжают использовать удаленные и смешанные форматы работы. Некоторые компании уже перешли на четырехдневную или даже трехдневную рабочую неделю посредством перераспределения ресурсов и внутренней самоорганизации.
При этом производительность труда не только не снижается, но и позволяет увеличить доходы компаний за счет сокращения затрат на аренду помещений и оснащение рабочих мест. Сотрудники, в свою очередь, тратят меньше времени на дорогу до офиса, что положительно сказывается на их эффективности.
В период с 27 октября по 1 ноября 2025 года в России установлена шестидневная рабочая неделя. При этом рабочий день в субботу, 1 ноября, будет сокращен в связи с предпраздничным режимом, сообщила Дарья Ерзина, юрист по договорному праву и трудовым вопросам из hh.ru, передает «Царьград».
